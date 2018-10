El PP intenta reprobar a la alcaldesa de Segovia

El PP en el Ayuntamiento considera que, transcurridos más de tres años del presente mandato corporativo, el gobierno municipal socialista y con él, la alcaldesa Clara Luquero no han demostrado ninguna solvencia a la hora de gestionar el día a día de la ciudad. La incapacidad para cumplir los plazos, la falta de previsión, la poca capacidad resolutiva, y los errores de gestión, a juicio de los populares, han caracterizado unos años en los que la capacidad inversora del Ayuntamiento y por ende las inversiones en los barrios, se ha visto mermada por el pago de sentencias millonarias en contra del consistorio y por el macro-proyecto del CAT.

“La ciudad no ha avanzado prácticamente nada y los grandes asuntos y proyectos que tendrían que haber visto la luz en estos años siguen sin ser una realidad. Esta no es la gestión que se merece Segovia, ni la que nos merecemos los segovianos”, indican desde el principal grupo de la oposición quienes han estado negociando con los diferentes grupos políticos la opción de presentar una moción de reprobación a la gestión de la alcaldesa Clara Luquero, iniciativa que no ha salido adelante por la negativa de Ciudadanos a apoyarla.

Afirman los populares que la formación naranja ha vuelto, una vez más, a salvar tanto a la alcaldesa como al gobierno que preside de tener que dar explicaciones sobre una gestión que tiene estancada la ciudad; “lo han hecho durante dos años consecutivos facilitando la aprobación de los presupuestos, lo hicieron impidiendo que saliera adelante la comisión de investigación del CAT y lo acaban de hacer negando su apoyo a esta moción”, indica la viceportavoz popular, Azucena Suárez.

En opinión del principal grupo de la oposición existen razones más que suficientes para no aprobar la gestión de Clara Luquero. Señalan entre ellas los más de dos años de retraso con los que se va a adjudicar el nuevo transporte público o la demora que comienza a acumular la renovación del servicio de limpieza y recogida de residuos que tendría que haber estado listo este año y tampoco lo está. “Clara Luquero no ha sido capaz de sacar adelante ningún contrato en tiempo y forma, ni siquiera el contrato de la ORA, que data del año 1994, está totalmente obsoleto y se lo han advertido los técnicos en varias ocasiones”

Los populares no se olvidan del PEAHIS que sigue sin estar operativo, del mal estado que presentan un gran número de calles de la ciudad y la deficiente inversión en accesibilidad. Añaden a la lista de incumplimientos, la falta de equipamiento y del plan de gestión de la estación de autobuses, un año después de recibir la calificación de “estación” y el que no hayan sido capaces de abrir todavía el parking de José Zorrilla.

A esta larga lista de asuntos sin resolver suman la marcha en poco menos de tres meses de dos de los concejales más importantes de Clara Luquero, lo que deja, a juicio del partido popular municipal, “un gobierno improvisado, sin norte que no sabe por dónde ni cómo gobernar” y apuntan como única responsable a la alcaldesa Clara Luquero quien, en su opinión, ni ha hecho equipo, ni ha sabido liderarlo y critican su falta de valentía escondiéndose detrás de las excusas y echando la culpa a terceros de su inacción y falta de eficacia.

“Como se ve, hay razones suficientes para decir que no a una gestión en la que la prioridad ha sido hacerse fotos y vender titulares y no gestionar la ciudad, gestión que parecen dar por buena otros grupos políticos como Ciudadanos; nosotros no queremos una gestión así”, concluyen desde el PP municipal.