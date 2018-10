El Valladolid destapa todas las carencias

El Betis fue sorprendido por el Valladolid y, en los 94 minutos que duró el partido, desnudó completamente al sistema de Setién, las carencias de la plantilla y la falta de gol del equipo. El equipo verdiblanco había vivido en el filo de la navaja en algunos encuentros, pero el competitivo equipo de Sergio puso sobre la mesa, con virulencia, el debate sobre la forma de juego, intocable, del técnico bético. Incluso, el entrenador lo empeoró en la sala de prensa con explicaciones como "la falta de inspiración de los jugadores" o "los equipos se encierran".

El Betis no mostró nada especial, ni en lo positivo ni en lo negativo, a otros encuentros. Ritmo de juego muy lento, fútbol horizontal, poca profundidad, control del balón y de la posesión. Setién se queja de lo que hacen los rivales, de lo que no le conviene a su equipo... ¡Increíble! El Valladolid se ordenó, apretó en la presión e intentó sorprender. Lo hizo con el gol de Antoñito.

A partir de entonces, aunque Setién contó 20 llegadas, el Betis tan sólo tuvo una ocasión de gol. El técnico tampoco estuvo acertado en los cambios. Mantuvo los tres centrales, mantuvo a Francis casi como extremo y a Boudebouz, todo el partido. En este tipo de encuentros, el Betis muestra una carencia de gol alarmante. Sólo ha marcado cinco tantos y, de las cinco grandes ligas, es el único que no ha hecho gol en las primeras partes.

Si ésto es sólo un problema de inspiración, el fútbol no necesita entrenadores. Es cierto que los delanteros no están en su mejor momento, pero sería cuestión de analizar la gestión que ha hecho con ellos el propio Setién. La victoria es culpa del sistema y la derrota de otras cuestiones. No cuela.

En definitiva, el Betis desaprovechó la ocasión de dar un salto en la clasificación, pero es una cuestión que podría tener solución. Más preocupante es que todo el personal vea que el equipo necesita cambios, salvo el director de orquesta. El año pasado tuvo que rectificar en defensa y, esta temporada, se verá obligado a transformar la forma de atacar de su equipo. Si no lo hace, el debate lo puede engullir.

Ficha técnica:

Real Betis: Pau López, Francis, Bartra, Javi García (Mandi, minuto 44), Sidnei, Junior, William Carvalho, Canales (Lo Celso, minuto 72), Inui (Sergio León, minuto 59), Boudebouz y Loren.

Real Valladolid (1): Masip, Javi Moyano, Kiko Olivas (Borja Fernández, minuto 50), Calero, Nacho, Antoñito, Míchel, Alcaraz, Villa, Leo Suárez (Anuar, minuto 62) y Enes Unal (Miguelín, minuto 91).

Gol: 0-1, minuto 35: Antoñito.

Árbitro: Alberola Rojas. Amarillas para Antoñito, Kiko Olivas, Nacho y Masip.