Maquiavelo, un bon xic

Un jutge que sembla no tracta gens bé a les dones. No és el primer cas. El Supremo ballant allò del "pasito palante María y el pasito patrás". Sembla que la balança de la justícia està trucada. I la dona cega que la sosté no sabem ben bé si es que està aguantant-se la riallada o està morta de la vergonya. El problema, que a una societat que no confia en la política li queda la justícia, si li lleven això també... què queda?