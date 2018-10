"Meu pai" se hace viral y Morris y su autor se conocen

Antonio Durán, Morris, ya tiene su particular homenaje en Vigo. En la calle Travesía de Vigo, el artista urbano Mon Devane (que ya ha dejado su impronta en la ciudad, en Bouzas dentro del programa de medianeras del ayuntamiento de Vigo con la obra "Unha cunca de viño") pidió ,no hace mucho, a través de las redes sociales, un espacio para iniciar una obra. En el número 160 de la Travesía de Vigo, en un lateral los propietarios de un negocio le cedieron su espacio. El resultado no puede ser más impresionante. Corona la pared un retrato de Morris caracterizado como Manuel Charlín en la serie Fariña, que el ourensano ha titulado "Meu pai".

El artista urbano pidió permiso a la productora de Fariña para usar una fotografía de la serie y está se lo dio. El homenaje es a Morris anque la fotografía cumplía todos los requisitos que el Mon Devane buscaba para su obra.

La obra se hizo viral en minutos. Morris se siente abrumado por todos los mensajes que ha recibido y ahora solo le queda conocer al artista de su obra. En Hoy por Hoy Vigo ya han concertado una cita.