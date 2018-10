El 91 juicio por el fraude de Las Cinco Jotas

Arranca la última vista derivada del caso por el fraude de las cinco Jotas, de la que ya se han celebrado 90 juicios. En este caso se juzga a 11 directivos y trabajadores de cuatro entidades bancarias acusados de hacer la vista gorda o incluso colaborar en la trama.Tras dos años en paradero desconocido y tras ser detenido en Portugal, el cabecilla de todo este entramado José Manuel Costas, comparecía este lunes en el juzgados de lo penal número 1 de la ciudad. El carpintero vigués es presuntamente el líder de la red en la que se cobraban facturas falsas por las que se habrían desviado en torno a diez millones de euros, en lo que es el mayor fraude fiscal en Galicia. De los once trabajadores de banca, Costas exoneró a tres, que dijo no conocer. Otros cinco se declararon culpables del delito de falsedad continuada en documento mercantil a cambio de que la Fiscalía les redujese de dos años y medio a nueves meses la petición de cárcel. Las defensas de estos acusados pedirán además que la ejecución de la sentencia de prisión se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad. Por contra otros directivos negaron su parte en la trama. En todo caso la mayoría de sus abogados pidieron la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil continuado porque ya pasaron cinco años desde que transcurrieron los hechos según el código penal vigente en el 2011, por lo que sus defendidos deberían ser absueltos, aseguran. La Fiscalía se negó a cancelar las acusaciones, salvo en un caso ya no trabajaba en el 2007.

