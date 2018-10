Marcelino Maté insta a la RFEF a que vuelva al calendario de 21 equipos

El Real Burgos SAD ha hecho público un comunicado en el que afirma que el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté ha enviado una nota a la RFEF solicitando su colaboración, para “dar inmediato cumplimiento al mantenimiento e inscripción acordada frente a esta Federación con carácter de medida cautelar por el JPI nº5 de Valladolid, del REAL BURGOS CF SAD en el Grupo VIII del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División”

En la nota (siempre según la versión del cuadro burgalés) solicita que para dar inmediato cumplimiento a lo requerido, remite a la RFEF de nuevo una propuesta de calendario de 21 equipos incluyendo al citado equipo adicional. Dicho calendario “está previsto para el reinicio total de la competición, debiendo anularse los resultados de todos los encuentros disputados"

Así mismo en el escrito se incluye que “para minimizar los perjuicios”, el nuevo calendario modificado deberá ser implantado en su competición a la mayor brevedad posible. No obstante y del mismo modo, también se plantea “la posibilidad de mantener la validez de los resultados de los partidos ya disputados en las ocho jornadas de la competición celebradas hasta la fecha".

Para finalizar, Marcelino Maté advierte a la RFEF de las consecuencias de su falta de colaboración y atención: "en caso de no ser atendida la presente, tanto esta Federación como su Presidente a título particular se reservan expresamente el ejercicio de cuantas acciones les puedan corresponder para la reparación de los daños y perjuicios de cualquier índole que su falta de colaboración pudiera irrogarles "

Ahora cabe esperar la respuesta de la RFEF, que salvo sorpresa, y como en el caso anterior, hará caso omiso al no estar directamente personado en la causa que comenzó en agosto, y en cuya resolución se afirmaba que el Real Burgos SAD debía jugar en 3ª. De hecho, el equipo burgalés se presentó en el Ruta de la Plata en agosto, ya que la primera jornada del calendario de 21 equipos era un Zamora CF - Real Burgos SAD. Obviamente, el Zamora no se presentó, como tampoco los árbitros, por lo que no hubo encuentro.