Comienza la siguiente fase en Don Jaime con la oposición de los comercios

Los comerciantes de Don Jaime volverán a reclamar a los tribunales que paralicen las obras de la calle Don Jaime, que han empezado este lunes en el tramo desde Espoz y Mina hasta el Coso. Lo ha anunciado la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón.

En realidad, a la prensa había convocado el Partido Popular; pero allí ha acudido también el presidente de la Asociación de Vecinos Reyes de Aragón y administrador de la Lotería El Rosario, Alejandro Aznar, que ha amenazado con presentar una demanda judicial si empezaban las obras. "La decisión está tomada: llegamos a los tribunales si no se abre un periodo de debate, que entendemos que estamos a tiempo, no queremos adelantarnos a eso y creo que el concejal [de Urbanismo, Pablo Muñoz] tiene que preguntar, tiene que dialogar con los comerciantes y con los vecinos" porque "no lo ha hecho hasta ahora y, mientras estemos esperando esa llamada, estaremos a tiempo de parar esa demanda".

Pero aún no había terminado de hablar y las máquinas comenzaban las obras. Por eso, los periodistas preguntaban si aún había tiempo: "Si el concejal no las para, a lo mejor se las paran".

Mientras, el portavoz del PP, Jorge Azcón, que originalmente había convocado esta rueda de prensa, ha calificado los trabajos de "chapuza".