El ICA, a la justicia europea

El alcalde de Zaragoza va a llevar el Impuesto de Contaminación de las Aguas a la justicia europea. Una afirmación del alcalde Pedro Santisteve en la comisión de estudio que analiza, en las Cortes de Aragón, los cambios que hay que hacer en el ICA. Santisteve ha criticado al presidente aragonés por "deslealtad institucional" y ha afirmado que los zaragozanos no tienen que pagar el "pufo" del Plan de Depuración.

Ha sido una comparecencia en la que el alcalde ha incidido que Zaragoza asumió en solitario hace 25 años el pago de la depuradora y ha apuntado que en 2012 se planteó la firma de un convenio con el gobierno aragonés para que la ciudad contribuyera al ICA con pequeñas cantidades a cambio de inversiones. Sin embargo, ha recordado que hace dos años en la ley de acompañamiento de los presupuestos de Aragón se impuso el cobro del ICA. "La jugada de esa ley de 2016 era redonda" porque subía, además, el pago de Zaragoza de 4 a 20 millones.

Un ICA con una bonificación del 70% para los zaragozanos. El Tribunal Constitucional tumbó hace pocas semanas el recurso que varios diputados de Unidos Podemos presentó contra el ICA, pero Santisteve ha anunciado que acudirán a los tribunales europeos. "Nadie puede ser obligado a asumir las cargas inherentes a la eliminación de una contaminación a la que no ha contribuido; lo dice clarísimamente el derecho comunitario", ha remarcado. Por eso, "¿con qué razón nos van a decir que pongamos 20 millones y que nos quitan 40 de inversiones? ¿Qué va a decir el derecho comunitario cuando acudamos a sus instancias judiciales, que lo vamos a hacer, porque la vía judicial no está cerrada?". Y ha anunciado que ha dado órden a los servicios jurídicos "para que esto no quede así".

La propuesta del ICA de ZEC y RAPA

En la comisión también ha comparecido el teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Fernando Rivarés ha planteado la propuesta que tiene el Gobierno de Zaragoza en Común y la RAPA, la Red de Agua Pública de Aragón, para modificar este impuesto.

Sería un sistema mixto entre la tasa y el impuesto, que supondría a los zaragozanos pagar un 45% menos de los que abonan ahora por el ICA, y para situarse en la media de lo que pagan los españoles por depurar. Riváres destacaba otro aspecto de esta propuesta, que es que "debería establecerse un impuesto con una cuantía más reducida que la actual y que, además, no se girase ni a personas físicas ni a jurídicas, y que fueran los municipios los sujetos pasivos del mismo". Rivarés ha remarcado que Aragón "es la única comunidad autónoma española que factura directamente" a la ciudadanía.

Fernando Rivarés ha pedido además que haya una quita para las empresas que explotan las plantas del que ha denominado "alocado" Plan de Depuración de Aguas de Aragón.