Segunda victoria de la era Berenguel en un partido vibrante

Tal cual se esperaba, sucedió. No es que el cuadro local esté exento de calidad o que no desarrolle argumentos para caminar sobradamente por la Superliga, pero lo de su cancha de juego puede marcar la diferencia y hacerlo muy fuerte de local. El paso del tiempo dirá si son o no de oro los tres puntos muy trabajados que el conjunto almeriense consiguió en la segunda jornada pero, visto lo visto, se puede pensar que así quedará demostrado con el paso de las semanas. Unicaja Almería, haciendo historia al ser el primer visitante ‘oficial’ en la máxima categoría sobre la pista de na Capellera, actuó de nuevo como un bloque para finalmente doblegar la enorme combatividad de los de Jaume Febrer, alentados por su público.



Repitió equipo titular Manolo Berenguel respecto al fin de semana primero de liga y se volvió a vivir exactamente lo mismo que en el primer set del partido inaugural ante Teruel, con un tanteo a favor muy similar. Ello se debió a una afinación casi perfecta del juego, buen saque y buen bloqueo. En la reanudación sí hubo cambio de cromos y las sensaciones fueron encajando poco a poco, con casi todos los rostros nuevos en la pista pero con el entusiasmo local propio de una cita así. No dio para vencer el set y en el tercero se regresó al mismo siete que al inicio, que al final pudo ‘capotear’ la venida arriba de ConectaBalear CV Manacor tras igualar el partido. Ya en el cuarto Unicaja Almería reaccionó y marcó la diferencia real.

El primer set fue de una marcha plácida de los ahorradores, apoyados en un gran saque que dañó rotundamente la recepción manacorí y que facilitó la lectura en el bloqueo como una de las grandes armas. Con el 3-8, que obligó al tiempo muerto local, llegó un repertorio de ataques por el centro y por las bandas ante la tímida reacción balear. La distancia manejada por los verdes se movía en los 4-5 puntos, doblando con el 5-10 pese al buen saque de Caetano Filter, el refuerzo de ‘último minuto’ (8-12). Con Almansa al servicio, Monfort bloqueó el ataque por zona 2 y llevó a su equipo a la máxima distancia hasta el momento (8-14), seguido por otro de Parres en el mismo sitio. No se dio motivo a la alegría local (14-25).

Una defensa de Almansa provocó el error al otro lado de la red para ganar el set, y en el segundo, vista la superioridad, hubo movimiento de banquillo. El primer tanto fue un rally resuelto con paciencia a favor verde, con punto de Chema Castellano, y el 1-3 cayó con una magnífica construcción a pipe para Fran Ruiz. Pero fue en ese momento en el que se dio vida al animoso equipo manacorí y su público, con el lastre de los errores (5-3), y desde entonces se fue a remolque. Chourio tiró de los suyos al saque para mantenerse por delante, y un bloqueo de Fran Iribarne le valió como su primer punto en la Superliga vestido de Unicaja. Las igualadas se sucedieron en un mano a mano roto con el 16-14 fruto de otro error propio.

La dinámica no era la mejor y pese a que Fayola acercó con el 22-20 y se jugó en un mejor criterio, las cuatro bolas de set locales fueron demasiadas y a la tercera se igualó a uno el choque. Era el momento más delicado y regresó a pista el siete inicial para capotear la subida de tono mallorquina. Monfort estableció el 5-9, pero un tiempo de Febrer obró la remontada (9-9). Otro renta, esta vez capitaneada por Borja Ruiz, se fue a los 4 puntos (14-18), pero sin embargo todo lo que rodeaba al choque afectó y pese al 19-22 se tuvo que ir por encima de los 25 puntos para que subiera el 2-1. Incluso se levantó un punto de set con 24-23 tras saque directo, y fue Fayola el que mostró seguridad para que Unicaja cerrase la manga (25-27).

Los tres puntos dependía de lo que sucediera en el cuarto set, y tras el 2-0 y el 3-1 del inicio, Borja Ruiz levantó el muro para darle la vuelta a la situación, 3-5, con la baza de la presión buscada por parte de algún jugador local. Y es que tras el 8-8 se acabaron las dudas y un sublime Rubén Lorente en el saque y en la dirección destrozó las esperanzas de Manacor. El 8-12 conllevó protestas airadas que más avanzada la manga se convirtieron en roja. El tanteo, en ese momento, fue de 9-16, y de 9-17 con un punto de calidad de Monfort. Rubén se lució con una pipe a Almansa para el 11-19 y sacó una bella finta para el 12-22, solo restando que maquillase un poco el tanteo el bravo equipo de Febrer (16-25).