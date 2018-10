Fizzy Soup: apuesta ganadora

El sábado día 20 numerosos fans y un público amante de la música aguardaban la salida al escenario del esperado concierto del grupo conquense Fizzy Soup. Llegó después de semanas de ir desgranando la cuenta atrás a través de redes sociales, en uno de sus virtuosos ejercicios de comunicación a los cuales nos tiene acostumbrados y de los que son alumnos aventajados.

Las Sambas Colgadas de Cuenca fueron uno de los grupos locales que colaboraron en el concierto de Fizzy Soup. / Carlos Llobregat

El inicio del concierto cuando se cumplían unos minutos de la hora anunciada no pudo ser más espectacular. Los cinco timbales de una destacada representación de Sambas Colgadas resuenan entre los acordes de la maravillosa “The Big Black Wolf” creando un clima grandioso, que asombra y nos hace sentirnos como en un concierto de Arcade Fire. Pero no son ellos, sino los Fizzy Soup, pasión y vocación por la música a partes iguales.

"resulta estimulante que EN CUENCA tengamos la oportunidad de ver crecer a esta banda que cada vez vuela más alto"

La ocasión especial nos permite añadir a la formación principal la presencia de las cuerdas de chelo y violín; trompeta, trombón y teclados, completando una puesta en escena ganadora en un ejercicio de virtuosismo musical. La solvencia de más de 150 conciertos queda patente en todos y cada una de los trece temas que el grupo incluyó el show. Muy interesantes las aportaciones de los artistas invitados. El explosivo Alex de Kitai con sus eternos aullidos de una voz inagotable en el tema “When Trees Come Alive”, la guitarrera presencia de Sean Marholm en una espléndida versión de “FAR” y la imponente rock and roll actitud de Gabriel de la Rosa de Shinova que dio categoría en el fin de fiesta que como no podía ser de otra manera vino de la mano del ya clásico “No Prayers”. A destacar la presentación en público de “Driver” y “Gravity” adelantos del que promete ser un gran disco y que vendrá en palabras de Sonia: “En 2019, entre Enero y Marzo”.

En tiempos donde el personal consume música en forma de macedonia edulcorada, resulta estimulante que en nuestra pequeña ciudad de provincias tengamos la oportunidad de ver crecer a esta banda que cada vez vuela más alto. En el día marcado en rojo del calendario rayaron a gran altura, todos sin excepción. Javi Corroto alma del grupo estuvo contenido y expansivo a partes iguales según lo requería la ocasión, Sonia García muy brillante (cada día canta mejor) y la excelencia de los magníficos Carlos Bueno al bajo y Eduardo Martínez a la batería.

"Una gran noche para la música". / Carlos Llobregat

En resumen, una gran noche para la música de esta ciudad que tan necesitada está de noticias estimulantes y mensajes positivos. Si todavía no los conoce, un consejo, súbase al tren, todavía está a tiempo. Próxima estación, el sábado 27 en Albacete.

JORGE MONEDERO