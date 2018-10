Mendoza: "El equipo va mejorando y todavía no ha llegado a su mejor nivel"

La vuelta de David Mendoza fue una de las grandes noticias en el partido entre el Liberbank Cuenca y el BM Logroño que acabó en empate a 25. Mendoza ha pasado por SER Deportivos Cuenca para analizar el partido y las sensaciones que ha tenido en su vuelta a las canchas.

Mendoza se muestra contento de volver y con buenas sensaciones tras superar sus problemas de espalda. Considera que el equipo va mejorando y que todavía no hemos llegado a nuestro nivel. "Me fui muy enfadado pero Sergey Hernández no nos permitió ganar, es un gran portero", dice. El capitán también ha señalado que vio el sorteo de la EHF como algo “extraño y raro”.

