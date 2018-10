Supremo embrollo

No es fácil erradicar la idea de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. No lo es con decisiones insólitas como la tomada por el Tribunal Supremo que un día dicta una sentencia que condenaba a los bancos al pago del gasto de la firma de la hipoteca y al día siguiente congela su propia decisión tras la caída en bolsa de las entidades financieras. Es decir, que los bancos se ahorraron 2.000 euros que tuvieron que pagar los ciudadanos de su bolsillo para pagar los impuestos derivados de una vivienda de 150.000 euros.

La justificación del presidente de la Sala de lo Contencioso Admnistrativo del Supremo, Luis María Díez Pizcao, justificando su decisión en la enorme repercusión económica y social deja entrever más bien los temores por las repercusiones en los grandes bancos más que las consecuencias sociales.

Para repercusiones sociales las que tuvieron que soportar muchos ciudadanos en tiempos del boom inmobiliario con el descontrol en la concesión de créditos hipotecarios, ya no digamos el asunto de las preferentes y el millonario rescate de los banco que nos costó a todos los españoles y que aún seguimos esperando a su devolución como sí ocurrió en otros países de nuestro entorno. Sigo creyendo en la imparcialidad de la justicia, que no se deja influir por los poderosos, que la ideología no marca una decisión u otra, pero hay decisiones judiciales que dan mucho que pensar.