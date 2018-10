Los ciberriesgos, parte fundamental de la seguridad integral en grandes empresas

La seguridad integral de una empresa de grandes dimensiones pasa por muchos aspectos Y uno de los más importantes es el de la Ciberseguridad, pero no es el único. No sufrir un ataque cibernético que permita robar información de la empresa o no ser víctimas de un virus que paralice la actividad, son algunos de los riesgos que todo experto en seguridad debe evitar, aunque los peligros van mucho más allá, según reconoce José Antonio Rubio, Doctor Ingeniero en Ciberseguridad por la URJC.

En el concepto de seguridad integral, todos los riesgos están conectados, porque si hablamos de seguridad física y pensamos por ejemplo en las alarmas, hay que tener en cuenta que también se pueden hackear, luego todo está relacionado, tal y como afirma José María Cortés, Jefe de Riesgos e Inteligencia de Maphre.

Al hablar de seguridad también hay que contemplar la de los edificios y la de las personas,“que son el activo más importante de una empresa”. Así, hay que cuidar la existencia de “personal malicioso” que pueda propiciar fuga de información en puestos claves o que por descuidos dejen, por ejemplo, claves apuntadas en papeles que pueden ser utilizadas por otros.

En lo que se refiere a los edificios, Cortés recuerda la importancia de la seguridad del entorno, “calibrando siempre el riesgo país, es decir, si la empresa está situada en un país en conflicto, con problemas de atentados, etc, que ponga en riesgo al personal de la zona”. En estos casos, hay que valorar “el daño que pueda sufrir el activo de la empresa”. Y todos estos aspectos están muy relacionados y pueden ser controlados a través del ámbito de la ciberseguridad.

En definitiva, la seguridad integral es fundamental, indica Cortés, porque cualquier incidente, como un incendio, una fuga de datos, etc, causa un daño reputacional muy importante para la imagen y el producto que se comercializa.

