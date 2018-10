Nuevo record de participación en el IV Torneo de Golf Copyrap

El Real club de Golf Guadalhorce en la localidad de Málaga, fue el escenario elegido el pasado 11 y 12 de Octubre, para la celebración del 4º Torneo oficial de golf Copyrap.

Aunque la lluvia en un primer momento hizo acto de presencia, el buen tiempo acompañó a los participantes durante el resto de la jornada, propiciando que se pudiera disfrutar de una magnífica jornada de golf. El evento ha tenido tal éxito de participación, que asistiendo más de 200 jugadores, aún aguardaban más en lista de espera.

El torneo Copyrap se organizó gracias a la colaboración de clientes y proveedores, y gracias a los cuales se repartieron diversos premios y sorteo. La entrega de premios se realizó en un entorno empresarial y familiar, donde el equipo de Copyrap, junto a representantes de los distintos colaboradores, entregaron premios a los primeros clasificados y a las jugadas más destacadas del evento.

Entre los premios especiales destacaron la Bola Más Cercana en el Hoyo 2, Cuyo ganador se llevó un magnífico fin de semana con un coche de Europcar entre otros premios; la Bola Más Cercana en el Hoyo 5, con un estupendo curso más un jamón de bellota que patrocinó Academia Optima y Jamones de Salamanca; Drive Más Largo de Caballeros y Damas en el Hoyo 18 patrocinado por Copyrico; Drive Más Preciso en el Hoyo 6 premiado con un espléndido fin de semana con un coche de lujo ofrecido por Peugeot; y el Drive Más largo Senior cuyo ganador obtenía un excelente lote de regalos de la empresa Revisur. Además de estos notables premios, las empresas Navarro Hermanos en el Hoyo 17 y Al-Andalus e Inter Mark en el Hoyo 11 ofrecían a los participantes que consiguieran un Hole in One (Hoyo en Uno) regalos como un viaje de lujo para dos personas o una moto. Aunque no fue posible, sí premiaron a la Bola Más Cercana.

Otro Jamón de bellota, impresoras profesionales, y muchísimos regalos que se sortearon entre todos los participantes convirtieron al IV Torneo de Golf Copyrap en uno de los mejores del año gracias a la colaboración de Real Guadalhorce Club de Golf, ¡Hola!, Peugeot, Europcar, IH Golf Academy, Inter Mark, Academia Optima, Mi Colchón, Navarro Hermanos, Al-Andalus, Ron Barceló, AM Barista Vending, INS Gestión Inmobiliaria, Coca-Cola, Ser Málaga, NPS Seguridad, Revisur, Payresa, Señorío, Tennessee, Málaga C.F., Liderpapel, Ricogest, Copyrico, Ciao, Ababor Marisquería, Picasines, La Posada, Gross Dentistas, Dr. Escamilla, Lux Hoteles, El Fogón de la Vega, Panamar, Cedecom, La Bouganvilla y Jamones Salamanca.

La jornada finalizaba con un cocktail para los participantes y sus invitados, además de una sesión de fotos en el photocall y música en directo. Los videos e imágenes del evento al igual que los premios pueden encontrarse en la página web copyrap.com. Todo un éxito para la cuarta edición de este evento que con toda seguridad volverá a celebrarse el próximo año, aunque en palabras de los representantes del club de golf Guadalhorce, debido a la gran cantidad de inscritos, puede que se aumente el número de días del torneo.