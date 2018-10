No deja de ser curioso, pero es casi como un mantra, siempre se repite. Año tras año, da igual la plantilla, el entrenador, el momento de la temporada o el rival que toque, siempre se repite, siempre coincide: buena racha del Numancia, precedida de una algo más floja, con buenas sensaciones, buenos resultados y aspiraciones a lo grande… y ¡pum! Batacazo. Es lo que ocurrió este sábado en el Estadio Gran Canaria.

Después de tres jornadas en las que vimos a un Numancia que parecía olvidar lo ocurrido ante el Almería (no nos lo quitamos de la cabeza), con buen juego, templanza, con 7 puntos de 9 y con la portería a cero, la verdad es que la visita a Las Palmas, que no andaba en su mejor momento, la afrontábamos con cierto optimismo. Pero la ilusión nos duró 1 minuto. Lo que tardó Araujo, posiblemente con la mano, en marcar el 1-0 en una jugada a balón parado. Parecida al 0-1 del Sporting en Los Pajaritos en la Copa del Rey. Y si con 88 minutos pudiera pensarse que había aún opciones, apenas 19 después Rafa Mir, en otra falta lateral, hacía el 2-0. El resto, un querer y no poder.

Fíjense, que seguimos con esta asignatura pendiente. Lo de que tuviera el equipo problemas al sacar el balón controlado se había solventado siendo algo más prácticos, pero lo de defender las jugadas de estrategia es ya de locos. Entre Liga y Copa, siete de los 15 goles que ha encajado el Numancia han sido en jugadas a balón parado: uno de falta directa, dos tras saque de esquina y otros cuatro en faltas laterales. ¿Falta concentración, falla el sistema defensivo, hay que marcar al hombre o en zona, más adelantados o más atrasados? Es ahora mismo uno de los principales problemas, si no el principal, porque quién sabe qué hubiera podido ocurrir el sábado si Las Palmas no se hubiera encontrado de salida el 1-0… Nunca lo sabremos.

Así que, llegando los dos equipos después de sendas derrotas, Numancia y Málaga se verán las caras el próximo lunes en La Rosaleda. Sí, el lunes, alguno nos tenía que tocar. Y, aun sin Escassi (la peor baja posible), sinceramente creo que hay opciones de asaltar la casa del líder. Pero todo pasa por no conceder gol en la primera falta lateral o córner, aguantar el marcador y esperar un poco de inspiración de los de arriba, a los que, también es verdad, les está faltando chispa. Aunque si el gol lo tuviera que marcar Dani Calvo o Atienza, un central, vamos (como ya hizo en ese escenario Unai Elgezabal en la Copa), lo firmo ya mismo.