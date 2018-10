El Ayuntamiento podría pagar por diferencias salariales 15 millones de euros

Comisiones Obreras, afirma que el Ayuntamiento de Talavera, puede tener que pagar cerca de 15 millones de euros, en concepto de diferencias salariales que deberían haber percibido los trabajadores del Plan de Empleo desde 2016 hasta 2018.

En total serían 2030 trabajadores, según ha dicho el secretario provincial del Sindicato, José Luís Arroyo, quien ha lamentado, lo que considera es una desastrosa actuación del alcalde Jaime Ramos y del concejal de empleo Arturo Castillo, sin querer negociar este tipo de actuaciones.

Arroyo, ha explicado que Comisiones Obreras, presentó una denuncia ante las irregularidades que presenta el Plan de Empleo en diferentes apartados, como pueden ser, en materia de seguridad, salarios o las bases de la convocatoria.

De esta forma, ha dado cuenta de una sentencia sobre la que cabe recurso en la que de llevarse a efecto podría suponer un desembolso cercano a los 15 millones de euros.

Paralelamente, en rueda de prensa, criticado la utilización del personal del Plan de Empleo para la realización de tareas municipales.

Por su parte el concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, ha anunciado que, a la espera de tomar conocimiento de la sentencia, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina recurrirá la decisión del Juzgado de Primera Instancia sobre las diferencias salariales de los trabajadores de los planes de empleo en relación con los funcionarios de carrera y constata que existe jurisprudencia contradictoria en toda España.

En primer lugar el concejal, ha señalado que todavía no dispone de manera oficial de la sentencia que en estos momentos aún no ha sido notificada al Ayuntamiento talaverano por los cauces oficiales, aunque ha explicado que tiene constancia de ella por los medios de comunicación y ha avanzado que “conociendo el fondo” los servicios jurídicos interpondrán un recurso de suplicación a esta sentencia que no es firme.