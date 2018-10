GANEMOS pide explicaciónes por el pago de 15 millones por mala gestión del Plan de Empleo

A la espera de un análisis más profundo de la sentencia, la noticia que hemos conocido hoy es una auténtica barbaridad, que nos deja en una situación muy grave de la que esperamos explicaciones y responsabilidades inmediatas por parte del Alcalde. Lo ha dicho la portavoz de Ganemos, Sonsoles Arnao.

La soberbia y prepotencia en el gobierno no son buenas compañeras de viaje y la exclusión de la parte social en toda la organización de los Planes de Empleo en nuestra ciudad, nos está saliendo cara, muy cara a los ciudadanos y ciudadanas si se confirma la ejecución de la demoledora sentencia que hemos conocido, sostiene Arnao.

El Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina condena al Ayuntamiento a reconocer a los trabajadores del Plan de Empleo de IPETA desde el año 2016 el pago de salarios al igual que el conjunto de trabajadores del Ayuntamiento y conforme al acuerdo salarial vigente. Y el cálculo estimado por el sindicato podría ascender a un global de 14 ó 15 millones de euros calculando una media de diferencia salarial de entorno a cinco mil euros por cada trabajador/a del Plan de Empleo.

Desde CC.OO. se ha venido reclamando al gobierno del PP diálogo y acuerdo en materia laboral, y concretamente para la organización de los Planes de Empleo y la resolución de algunos problemas y conflictos que han ido surgiendo. El gobierno municipal no sólo ha rechazado esa oferta de diálogo si no que no ha rectificado dejando la vía judicial como la única posible para resolver conflictos laborales como viene siendo habitual en este Ayuntamiento pero que luego pagamos todos y todas.