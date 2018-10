Distintas agencias de viajes de vitoria recomiendan no viajar con Ryanair por el cúmulo de problemas que pueden llegar a ocasionar a sus clientes. La teoría es que si todo va bien, el precio de los billetes es muy atractivo, pero si las cosas se tuercen, pueden acabar muy mal.

Las agencias, consultadas por la CADENA SER, esgrimen distintos motivos, entre ellos, que si el cliente no cumple a rajatabla con todas sus estrictas condiciones, debe pagar un sobrecoste elevado. "No hemos recomendado nunca viajar con Ryanair por los cambios de horarios, por la política que tienen de que hay que sacar las tarjetas de embarque y si no te clavan, etcétera", explica Nieves Ochoa de Viajes Katanka.

Las agencias no recomiendan Ryanair pero tampoco lo vetan entre las posibilidades que ofrecen a sus clientes. "No le decimos a nadie no vayas con Ryanair pero siempre damos nuestra opinión -ni mejor ni peor-, e intentamos evitarla", señala Javier Fernández, de Viajes Bidasoa

Los cambios de horarios y las cancelaciones preocupan a las agencias porque, aunque el reembolso del billete es completo, no se facilita una ruta alternativa a los pasajeros afectados como hacen otras aerolíneas, y si no se contrata un seguro de viaje puede perderse el resto de transportes y el alojamiento.

Melchor Valle de Viajes Irache Bidaiak no va tan lejos en "no recomendar" pero avisa de que "es una compañía que da bastantes problemas". "Te da opción de solicitar el reembolso del importe pagado o bien si quieres coger otro vuelo de Ryanair pero, claro, otro vuelo de Ryanair, como si quieres ir a Murcia y al precio que sea, es decir, no te respetan como otras compañías ni el destino ni el precio pagado", incide.

Desde Ryanair explican que sí hay opción de reprogramar la ruta aunque reconocen que no es una alternativa que utilicen de forma habitual...

La CADENA SER se ha puesto en contacto con más agencias de viajes de Vitoria que no han querido dar su opinión sobre el servicio que ofrece Ryanair.