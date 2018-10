Decía el poeta Bertolt Brecht, en uno de sus poemas más comprometidos, que los obreros no entendían que en el libro de la historia no se hiciera mención a los trabajadores. Siempre a los reyes, conquistadores, a las dinastías chinas, los faraones de Egipto o a los poderosos del dinero. No entendían que no se reservara una sola línea ma los soldados que daban su vidsa mientras el grandioso Carlo Magno se llevaba los honores, o a los obreros y esclavos que también perdieron la vida construyendo las pirámides o la Gran Muralla.

Sí, amigos y amigas, la historia es injusta porque los que la escribieron no eran, o no tenían, la empatía y la generosidad de la clase humilde. Esta semana oí a unas mujeres sencillas de Algodonales como cantaban con mucho arte, también ignoradas por los poderes machistas, decía aquello de "y mi calle pa' cuando".

¿Para cuando una calle para las mujeres que que con su compromiso han dejado huella en la sociedad como Isabel Canto al frente de Bandera Rosa contra el cáncer de mama, o a Carmela Díaz y Micaela Pérez en la lucha contra las drogas, o a Carmen de la Torre, dando esperanza y cariño a los enfermos de SIDA? ¿Para cuando un recuerdo a Maribel García Revilla, pionera en su lucha por las mujeres...?

Hoy, como ayer, sigo aprendiendo de las mujeres comprometidas con su tiempo y con la vida. El otro día coincidí en un acto solidario con mi amiga Paquita de ADRA que me decía que los años no son un obstáculo para ayudar a los más necesitados, porque más hace la que quiere que la que puede.

Aprendo cada día con las luchadoras que están al frente de asociaciones como la de los Enfermos de Alzheimer, Espina Bífida, FEGADI, Fibromialgia, o de Rita, mi hermana árabe de un Barrio de Todos y de todas, o de las monjitas del Hogar de Marillac. O de mujeres sindicalistas, que nos enseñan cada día que la lucha por la igualdad tiene un frente abierto contra las empresas que discriminan en razón de género.

¿Para cuando una calle, o mil avenidas, para las mujeres que a diario viven aterrorizadas en su casa o en la calle por culpa de un cobarde maltratador y asesino que siembra angustia y miedo para ella y sus niños? ¿Para cuando, aunque sea un renglón en el manipulado e injusto librop de la historia, para las empleadas de hogar, camareras de piso, limpiadoras dependientas, maestras, enfermeras, desempleadas, periodistas, portuarias, jubiladas y pesionistas, empresarias, taxistas o estudiantes.

Pido, como nuestras amigas de Algodonales, que se acabe la discriminación, que haya equidad e igualdad de oportunidades, reconocer lo que es evidente, que la historia y el presente sería infinitamente mejor si no le robáramos protagonismo y la libertad a las mujeres.

Nos va el fututo y la vida en ello.