Es tranquilizador lo que dijo ayer el president Ximo Puig sobre los depósitos del puerto, aunque no se trata de que la Generalitat no vaya a autorizar nada que no quieran los ciudadanos.

Esa es la solución a un lío. Un problema que no existiría si, como dijo el president, los políticos se hubieran sentado hace tiempo a decidir qué usos se le da a este puerto urbano.

Pero, además, si como dice el puerto, la instalación de los depósitos no lo prohíbe ni el Plan General de Alicante -que el Ayuntamiento ha sido incapaz de revisar desde 1987- ni el Plan Especial del Puerto -que también tiene que recibir el visto bueno municipal-, ahora, casi ninguno de ellos se puede rasgar las vestiduras. En esto, la mayor coherencia ha sido de Guanyar.

Recordar que Alicante es la ciudad de los conflictos no resueltos es casi una boutade.

Lo lamentable es que todos estos problemas se hayan enquistado por indolencia, siendo bien pensados.

