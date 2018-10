A la desesperada

48 horas. Ese es el plazo que ha dado la dirección del Hospital Universitario de Burgos a media docena de pediatras que cubren las guardias en el centro hospitalario de la capital para decidir si aceptan trasladarse de manera rotatoria hasta Aranda para paliar el déficit en la atención sanitaria a la población infantil que ha dejado la marcha de tres de las cinco pediatras de los Centros de Salud. Una propuesta que, según ha trascendido, se ha hecho sin detallar con qué incentivos se premiará a los pediatras que se acojan a ella e incluso presionando con la continuidad de los contratos que tienen actualmente en vigor.

Así lo explica el pediatra del HUBU y delegado sindical de CSIF, Pablo Oyagüez “No les han dado incentivos. Les han llamado a capítulo hoy (por este lunes) y en la reunión con los candidatos a hacer cobertura en Aranda, los términos son poco menos que, si no lo hacen, si en 48 horas no dicen que sí, el hospital no renovará sus contratos por encima de plantilla. Les dicen que hay que colaborar, y a cambio lo que les ofrecen es poder continuar con ese contrato en precario en el que están metidos, por desarrollar su perfil hospitalario y por prurito de completar su formación.”

De hecho este profesional, que también forma parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, asegura que, mientras no haya otro tipo de incentivos y dado el déficit de pediatras que existe de manera generalizada, existe el riesgo de que estos profesionales acaben marchándose dejando ambos servicios, el del HUBU y el de Aranda, sin cubrir. Y es que se da la circunstancia de que también en Burgos capital hay al menos cuatro plazas vacantes de pediatría en atención primaria. Según Oyagüez, si estos profesionales se ven finalmente abocados a dejar las guardias en el HUBU (elegidas en muchos casos para desarrollar su perfil hospitalario) probablemente preferirán quedarse cubriendo ambulatorios de Burgos, que es el lugar en el que viven, a tener que trasladarse hasta la capital ribereña para atender un trabajo similar.

Este pediatra considera que la solución que se plantea tampoco es la más adecuada para la población infantil de la capital ribereña. Considera que los médicos que se trasladen hasta Aranda no van a poder hacer un seguimiento de los niños y niñas a los que ven, ya que, según la propuesta que este lunes se ha planteado, cada día sería un profesional distinto quien cubra la consulta de manera rotatoria. “¿Como van a mantener una continuidad asistencial en un centro de salud si cada día va a ir uno? No vas a poder hacer seguimiento de pacientes que no conoces y menos si cada día es un pediatra el que atiende”

Para este pediatra la solución pasa por hacer más atractivas, de diversas maneras, las denominadas plazas de difícil cobertura, que en el caso de la pediatría son las que están en las áreas rurales o en los hospitales comarcales. “A cualquier pediatra que le ofrezcan una plaza en una zona de difícil cobertura que tenga un proyecto interesante, que tenga unos incentivos económicos, que tenga como incentivo que le van a dar más puntos, que tenga unas posibilidades reales de movilidad, que sepa que en cuatro ó cinco años habiendo tenido puntos suficientes va a tener opción a cambiar a otro sitio, le resultará más atractivo y hará que estas plazas no estén en un sinvivir de ‘hoy tengo pediatra, mañana no’ y ‘viene uno pero ¿cuánto durará?’”