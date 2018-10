El camión nodriza se retrasa

El pleno ordinario de este mes de octubre podría aprobar una modificación del convenio que el Ayuntamiento de Aranda suscribió hace dos años con la Diputación provincial para la prestación del servicio de Bomberos fuera de su término municipal.

El acuerdo implica una dotación económica anual de 175.000 euros más 50.000 destinados a la compra de material, que la entidad provincial se comprometió a abonar este año en un solo pago de 200.000 euros para la compra de un camión nodriza. Lo cierto es que a estas alturas del año el Consistorio no ha sido capaz de gestionar la compra de este vehículo, que será de gran utilidad a este servicio al estar preparado para abastecerse de agua de ríos o balsas y surtir también de esta forma a otros camiones. Dice el concejal de Seguridad Ciudadana, Máximo López, que no ha sido por dejadez, sino como consecuencia de la nueva legislación de contratos públicos, que ha retrasado los trámites, obligando al Ayuntamiento a pedir una prórroga al ente provincial para no perder esta ayuda.