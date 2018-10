Richi: "Entiendo al aficionado que está cansado"

El director deportivo del BlasGon y Bodegas Ceres entiende el hartazgo del aficionado y cree en este proyecto dada la confianza que observa en la plantilla internamente. "Creo que hemos acertado en este proyecto y entiendo al aficionado que está cansado", ha manifestado Ricardo Jiménez Richi la tarde de este martes en El Banquillo de la SER.

El máximo responsable en la confección del grupo de trabajo junto con el técnico Juan Moreno afirma que "este es un proyecto más a medio y largo plazo", al mismo tiempo que advierte que "el tiempo apremia y necesitamos puntuar".

CUERPO TÉCNICO Y JUGADORES

Jiménez ha repasado la situación actual de un equipo que ha perdido todo lo que ha jugado -cinco partidos- y afirma que "creo que las derrotas han sido extrañas" porque "a falta de diez minutos, excepto con Zamora íbamos ganando, e incluso con Zamora estuvimos a punto de ganar si dura más el partido", ha manifestado, reflexionando que, antes esta situación "quizás lo que le falte al equipo es algo de calma, de tranquilidad, alguien que mantenga la cabeza fría" pero "este tipo de jugador es por el que hemos apostado y estoy seguro de que nos van a dar muchas alegrías", ha sentenciado.

JUEGO

Acerca de la arriesgada apuesta de juego del equipo, Richi manifiesta que "todos los entrenadores nos hablan bien del juego del equipo, pero tenemos que rentabilizar ese gran trabajo y los momentos brillantes del equipo". Sobre las inexplicables pérdidas de balón que están siendo el lastre de este equipo, asevera que "el modelo de juego es arriesgado" pero "no es fácil detectar cuando se está fallando" por lo que "todo va a llegar a un punto en el que los jugadores sepan gestionar esos momentos", apunta.

FICHAJES

Sobre la posibilidad de reforzar el actual proyecto, Richi es claro. "Tenemos plena confianza en esta plantilla", reitera, al tiempo que añade que "solo lleva cinco partidos de los treinta que va a disputar". Jiménez, no se excusa, pero también recuerda que "fue un verano complicado para hacer el equipo, porque el equipo estaba en Primera".

AFICIÓN

Sobre el capital humano del club, la afición de este Villa de Aranda, el director deportivo afirma que "no podemos pedirles más" y entiende que "la gente no nos de más crédito" pero les manda un mensaje de "tiempo" y espera que "confíen" que "nos den un poquito más de tiempo". Además, reconoce abiertamente que "no solo el aficionado, el socio, el patrocinador están con dudas" pero reitera "vamos a dar un poco de crédito a los que están ahora".

EN LO PERSONAL

Son momentos muy duros para todos y para la propia persona del director deportivo y de otros componentes de la estructura del club. "Todo esto está pasando factura, ya incluso en la salud", apunta Richi.

Este próximo sábado (19:00 h) el proyecto tiene una nueva oportunidad para encontrar el camino del triunfo ante Zarautz. Richi cree que en este partido es "uno más", pero admite que "para nosotros dos puntos es mucho". Pero sin lugar a dudas lo que espera es que "el aficionado se marche contento al final del partido". Fundamental.