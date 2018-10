Francisco Gómez es el nuevo secretario comarcal de CCOO Villarrobledo

El nuevo representante de los trabajadores de la comarca de Villarrobledo es Francisco Gómez. Desde este lunes es el nuevo secretario comarcal de CCOO. Gómez sustituye a Francisco Requena, aunque éste ya ostentó el mismo cargo sindical de 2007 a 2012.

Gómez asegura que la misión será la de "continuar con la labor que hasta ahora ha estado haciendo Comisiones" en la comarca, poniendo en valor "todo el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora Requena". Dice que lo hará "estando cerca de la gente". Incide en que "el reto es mantener el liderazgo de CCOO" en la zona de Villarrobledo, como sindicato con más afiliados y mayor representación para defender los intereses de los trabajadores.

Ante esta nueva andadura que comienza, Gómez añade que "el sindicalismo lo llevo en la sangre y no podía decir que no a la oportunidad que se me presentaba". Una de las primeras decisiones políticas que ha defendido el sindicalista ha sido la "subida del Salario Mínimo Interpofesional a los 900 euros, independientemente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho.

Está previsto que su presentación oficial, como nuevo secretario comarcal de CCOO Villarrobledo, se haga en Asamblea con el resto de delegados provinciales.