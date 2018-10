Soto:"rescatadas las plazas de todos los trasladados, salvo de 5 especialistas"

Así lo ha manifestado el gerente sanitario del área Bierzo-Laciana, José Luis Rodríguez Soto, con motivo de su presencia en las VI Jornadas 'Salud y Mujer', organizadas por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE).

El encuentro formativo cuenta con la asistencia y participación de más de un centenar de profesionales del ámbito de la enfermería de toda la provincia, con un programa formativo que se articula en torno a las diferencias biológicas y sociales de la mujer y sobre el impacto de estas diferencias en el ámbito de la salud.

Según Soto, hasta la fecha se ha conseguido rescatar la práctica totalidad de la bolsa laboral de profesionales que se fueron con los traslados, aunque también tiene claro que sustiuirlo a todos será muy complicado. "Hay cinco especialistas, de las especialidades Anestesia, Radiología y Rehabilitación, que va a ser dificil volver a contar con ellos".

Con esa premisa por delante, la dirección ya ha hecho la reorganización del calendario de intervenciones quirúrgicas, pero también de todos los procedimientos fuera de quirófano en los que se necesitan anestesistas, unos servicios que de momento no se podrán prestar en la misma medida que se hacía con los 18 profesionales que había. "Con 12 quirófanos y 14 anestesistas no se puede hacer lo mismo- indica Soto. A a ver qué pasa el día 15 de noviembre, si podemos contratar a alguien más, pero de momento también se están retrasando otras prestaciones como resonancias o procedimientos de sedación".

En cuanto a atención Primaria, el gerente recuerda que el problema está en la falta de profesionales. "Se ha estudiado cómo incentivar a profesionales en ciertas áreas sanitarias desde el punto de vista económico o del tiempo de trabajo y todavía no se ha llegado a un acuerdo. Pero el problema no es el incentivo sino que no hay a profesionales que incentivar. De hecho " a veces nos quitamos profesionales un área a otra, y eso no es una solución", sentencia.