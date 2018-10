Iglesias, Urkullu y la guerra de sombras

"El entendimiento entre las formaciones políticas que originaron la mayoría de la moción de censura hay que cuidarlo". Cuando ayer escuché a Pablo Iglesias resumir asi su encuentro con el lehendakari pensé en él, el PNV, o los nacionalistas catalanes como destinatarios de este mensaje. Pero luego he escuchado esta mañana a Pepa interpretarlo en el otro sentido: en que el mensaje de Iglesias bien pudo ir hacia el Gobierno y el PSOE, a cuidar esa mayoría, a hacer el papel que él ahora parece estar asumiendo en su lugar.

Desde luego tuve la impresión de que Iglesias hablaba siempre entre lineas de Cataluña y que su entrevista con Urkullu también se enmarcaba de alguna manera en ese entorno. Porque para negociar los Presupuestos Generales del Estado, el competente es el PNV y con el Gobierno Sánchez; no el lehendakari y no con Podemos.

Si no hablarion de Presupuestos Generales del Estado, menos, vino a decir Iglesias, de un quid pro quo en Euskadi. "Los presupuestos vascos no van a ser moneda de cambio", dijo Iglesias delante de un Lander Martínez, que supongo aliviado por no verse obligado a aprobar los presupiestos "del país de la piruleta y la calle de la gominola" de Urkullu. Pero vayan ustedes a saber, que, como me recordó ayer Anasagasti, "las negociaciones presupuestarias son siempre una guerra de sombras".