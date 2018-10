El exceso de teatralidad en la política está pasando factura a más de un partido, sobre todo cuando algunos protagonizan teatro del malo, del impostado. Cuando el peso de los medios de comunicación y la tentación de las redes sociales apenas se dejaba notar en las negociaciones entre las diferentes formaciones, las estrategias que pasaban por hacerse el duro y marcarse algún farol no trascendían más allá del círculo cerrado que conocía los intentos de cerrar un acuerdo político. Por qué digo esto, porque hemos vuelto a ver en las últimas horas, algo habitual últimamente, como otras líneas rojas se diluyen entre risas y apretones de manos. Hace muy poco tiempo, apenas unos días, el Partido Popular en las Islas interpretaba en la obra de los presupuestos regionales para 2019 el papel de contendiente rocoso, fiel a sus ideas, con poca intención de ceder un milímetro en sus reclamaciones al gobierno de Clavijo. El líder de los populares en Canarias hablaba de líneas rojas; todo apoyo pasaba por bajar el IGIC del siete al cinco por ciento. Pero ese papel apenas aguantó un acto. El teatrillo, que antes se hacía de puertas hacía dentro, apenas se sostuvo, y esa líneas se evaporaron. Ayer finalmente Antona le lanzó un salvavidas a Coalición Canaria que rescata los presupuestos de 2019; los nacionalistas aguantan a flote a pesar del temporal y de remar solos. Al margen de todo esto, al margen de las interpretaciones puramente políticas, ¿no están cansados de tanto teatro? ¿No están cansados de la sobreactuación generalizada? ¿De los ultimátums y las líneas rojas que son carne de cañón de las redes sociales y que se desinflan a la primera de cambio? Cada día esta situación me recuerda más al cuento de Pedro y el lobo, el problema es que aquí lo que está en entredicho es la credibilidad de nuestros representantes, y si permanentemente afirman una cosa para después hacer la contraria, muchos lobos tendrán que venir para no dudar de su palabra.

A no ser que la política se haya aproximado conscientemente al teatro del absurdo, el descrédito avanza con cada línea roja que queda en papel mojado. El ejemplo de los presupuestos canarios es solo eso, un ejemplo, pero es otro más que se suma a esa lista de actuaciones impostadas que poco hacen por reconciliar la política con la ciudadanía.