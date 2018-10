Comidas del mundo en A Coruña: La Conquista

Hola marineros.

Vuelven a Llegando a puerto vuestros post favoritos, aquellos en los que os descubro dónde comer rico en nuestra ciudad. En realidad, esta no era la publicación prevista para esta semana, si me seguís, sabéis que os prometí una segunda parte de mi viaje a Barcelona con recomendaciones culinarias, pero después de la cena del pasado sábado he decido que esa reseña puede esperar y en su lugar presentaros este maravilloso restaurante de cocina peruana en A Coruña: La Conquista.

Puede que algunos ya lo conozcáis porque ya hace un tiempo que abrió, pero aquí, la ági, la que siempre va a los nuevos locales en cuanto se inauguran (nótese el tono irónico) todavía no había ido. Y desde aquí tengo que agradecer a mi amiga Ángela que se acordase de él para nuestra última celebración, si no, seguro que aún seguiría en mi lista de pendientes.

A este local le tenía muchas ganas por varios motivos, primero porque me gusta la comida peruana y la otra opción que hay en A Coruña para tomarla, La Sarita, me han dicho que se va un poco de precio. Y, seamos sinceros, en la cocina peruana no utilizan ingredientes especialmente caros: mucho pollo, patatas y algún pescado, así que me da dolor realizar ese gasto. Si vosotros habéis ido y tenéis otra opinión, por favor, hacédmelo saber.

Y el segundo motivo, lo admito, es que estaba ansiosa por ver la decoración. Había visto que tenía unos columpios colgados del techo en los que comer ¿Dónde habéis visto tal cosa? Y claro, no pude resistirme a hacer mi foto postureo.

Ceviche, ají de gallina y arroz chaufa

Pero vayamos a lo importante, la comida. En general, sabrosísima. Primer dato a tener en cuenta, tenían camareros peruanos, un punto a favor porque por lo menos saben de lo que hablan y, de hecho, se notaba cuando pedías los platos porque sabían explicarte los ingredientes.

Nosotros pedimos todo para compartir y así probábamos más sabores. De primero, solo para picar, unas yuquitas fritas con salsa huancaína (6 unidades, 8 euros). He probado la yuca en otros locales y no me dijo nada, aquí tenía más sabor.

Ya para comer no podíamos dejar a un lado el plato estrella de la comida peruana: el ceviche. Apostamos por el más tradicional de corvina. Estaba sabroso pero es cierto que resultó un poco escaso y más para los 17 euros que cuesta.

Ceviche de corvina

Mis favoritos llegaron a continuación: ají de gallina y arroz chaufa. El ají de gallina lo había probado en su día en otros locales, me encantó y por eso repetí. En La Conquista, seguí con esa misma sensación. No es más que pollo desmechado con patatas cocidas y arroz blanco, pero es la salsa lo que le da el sabor, una especie de crema espesa a base de ají, un pimiento o chile típico de Sudamérica. Tranquilos, es un plato que no pica. El precio, 14 euros.

Ají de gallina y arroz chaufa

En cuanto al arroz chaufa (14,50 euros), me encantó. Tenía un sabor oriental, algo que no sorprende en la cocina peruana, que tiene muchas influencias asiáticas. De hecho, existe un nombre propio para los platos peruanos creados a partir de la fusión con los de China: la comida chifa, de la que ya os hablé en este post sobre dónde comer en Madrid. Para la próxima, mi intención es probar el anticucho, brochetas de carne a la plancha, otro clásico de la comida peruana del que también tengo buen recuerdo.

Los postres más dulces

Si sois amantes del dulce, os recomiendo que dejéis espacio para la sobremesa. La Conquista enamora por sus postres. Aquí no soy muy objetiva porque a mí no me gustan los sabores dulces así que aposté por el helado de pisco, rico pero sin más. Lo que tenéis que probar en realidad es el bizcocho de tres leches y el hojaldre, dicen los que de verdad saben de estos sabores, que está espectacular.

Y no puedo terminar esta recomendación sin hablar del pisco sour. ¿A que no sabéis lo que es? Se trata de un cóctel elaborado a base de pisco (aguardiente de uvas) y zumo de limón. No os asustéis por lo del aguardiente, yo lo hice y en cuanto lo probé acabé pidiendo uno. Es suave, tanto que lo tomamos para acompañar la comida. En ocasiones lo ofrecen también de maracuyá. Si os apetece probarlos, preguntad por ellos porque yo en carta no los vi.

Preciosa decoración

Ya sabéis que a mí los restaurantes, en un primer momento, me conquistan por el ojo. Y este, fiel a su nombre, lo ha hecho. Además de que su punto fuerte son los columpios de los que ya os hablé, el local en general es precioso. De estilo moderno y sencillo, pero con pequeños toques de decoración que nos llevan hasta Sudamérica y que le dan ese aire tan chulo: plantitas y cáctus sobre la mesa, cestas en las estanterías, manteles y cojines de colores... ¡Una chulada! Ideal para vuestras fotos de Instagram, jajajaja...

¿Os he convencido ya? Pues solo me queda informaros de su localización. La Conquista está en Emilia Pardo Bazán, 23 (calle paralela a Federico Tapia). Por cierto, edta es una zona que ha adquirido mucho éxito en los últimos años y está plagada de restaurantes ¿Me recomendáis alguno más? Ya sabéis que yo encantada de probar cosas nuevas (aunque sea tarde).

Espero que os haya gustado la reseña. Decidme si conocíais este local y si coincidís en mi valoración. ¿Y qué me decís de La Sarita? ¿Cuál os gusta más? Espero vuestros comentarios y, si queréis, compartid el post en vuestras redes. Muchas gracias y hasta dentro de dos semanas.