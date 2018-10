"Hay que ser inteligentes y no perder jugadores por protestas"

El arbitraje de Ais Reig sigue coleando en A Coruña. Las tres expulsiones sufridas en el Nuevo Arcángel suponen que el Deportivo haya visto 6 cartulinas rojas en lo que va de Liga, una cifra desproporcionada para las pocas faltas cometidas por el conjunto coruñés.

Esta mañana Vicente se ha pasado por rueda de prensa para apoyar a sus compañeros pero también para hacer autocrítica. El primer mea culpa apuntó al juego ante el Córdoba, donde según el centrocampista "no hicimos nuestro mejor partido, pero es una lástima que en la última jugada no pudiesemos aguantar". El segundo por la actitud de los jugadores ante el abuso con las tarjetas cometido por el colegiado del encuentro. Vicente considera que deben saber adaptarse a ese tipo de situaciones, siendo consicientes que los futbolistas pueden incidir sobre el juego, pero nunca sobre el árbitro. "Podemos trabajar lo que podemos controlar: el juego, el rival... Lo que está fuera no puede ser excusa para perder la cabeza. Hay que ser más inteligentes, no podemos controlar a los árbitros, podemos controlar nuestro juego". Unas declaraciones que en absoluto pretendían poner en duda la versión de Borja Valle sobre su expulsión. "Borja tiene razón, pero hay que saber interpretar que estamos en otra categoría, que los árbitros no son tan dialogantes y no podemos perder jugadores por protestas".

Vicente quiso explicar la distorsionada imagen que dio el Dépor en Córdoba en base al conocimiento que tienen de los blanquiazules los equipos a los que se enfrentan. "Los rivales nos conocen como nosotros los conocemos a ellos. Nos costó estar cómodos, no fuimos capaces de dominar el partido, pero se generaron más ocasiones que otras veces. Nos queda en el debe mantener más el dominio, tener más paciencia".

Sobre el partido del sábado, Vicente considera un error esperar un rival temeroso en Riazor. "El Reus va a ser muy complicado. Intenta tener el balón, no creo que se vaya a replegar, tienen poco que perder".