Manolo Pastor: "El objetivo, de momento, sigue siendo la permanencia"

El presidente del C. Bm. Fem. Elda, Manolo Pastor, ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SERpara intervenir en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” donde ha analizado la trayectoria del primer equipo de la entidad, el Elda Prestigio, después de que se hayan disputado seis jornadas de liga en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino y las de Antonio Mateo hayan logrado otras tantas victorias lo que las mantiene, casi contra todo pronóstico, encabezando la clasificación y a un paso de lograr matemáticamente, si es que no lo han hecho ya, la permanencia. Precisamente ese, el de la permanencia en la categoría de plata, “es objetivo inicial” según Pastor que ha aprovechado para pedir prudencia ante la euforia que se pueda estar creando ante el magnífico inicio liguero manifestando que “cuando hayamos conseguido la permanencia no renunciaremos a conseguir otros logros”.

Manolo Pastor / Cadena SER

El presidente del Bm. Fem. Elda ha asegurado que “no se encendió la luz de alarma” cuando en el primer partido de pretemporada el equipo cayó con estrépito y dando una imagen preocupante, en la cancha del Agustinos Alicante. Pastor dice que, en ese momento, “éramos conscientes de que el equipo era muy joven, se habían marchado diez jugadoras, y había habido un cambio en el cuerpo técnico con todo lo que eso conlleva”.

Ha destacado, además del trabajo de las jugadoras, el planteamiento que hizo del partido, el cuerpo técnico formado por Antonio Mateo y José Miguel Cantos porque “supieron introducir las variantes adecuadas cuando la victoria se puso muy cuesta arriba”.

También se ha referido a la coincidencia que se da esta semana donde, al haber cambiado el horario de su partido ante el Avannubo Bm. La Rocacolocándolo el domingo a las 12:00 h, coincide con delBm. Elda – C.E.E. que juega en su horario habitual (12:30 h). Pastor ha lamentado esta circunstancia y la ha justificado en la solicitud del equipo catalán.

Antes de ese encuentro, a las diez de la mañana, tendrá lugar la presentación de todos los equipos del club.