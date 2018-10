'Guerra abierta' entre Vila y taxistas por la gestión del GPS

Los taxistas de Ibiza recurrirán el decreto del Ayuntamiento de Ibiza por el que se suspende la utilización del GPS hasta que la Federación Insular firme el nuevo convenio para hacerse cargo de su gestión. Dicen que no es de recibo que el Consistorio les presione con esa medida, cuando pidieron hace meses que se les diera de plazo hasta finales de noviembre para adaptar los estatutos de la Federación y poder hacerse cargo del servicio que antes gestionaba la Asociación de Taxistas de Ibiza.

El presidente de la Federación, Alejandro Cardell, que ha pasado por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, dice que seguirán utilizando el GPS pese al decreto municipal, porque no se puede dejar sin servicio a la población.

Cardell reitera en que la Federación no se niega a firmar el convenio para convertirse en el operador oficial del GPS, pero antes de hacerlo exigen al Ayuntamiento que tome medidas ante los impagos de una quincena de conductores, que adeudan más de 20.000 euros a la Asociación de Ibiza y a los que no pueden cortar el servicio de GPS sin el consentimiento municipal.

Afirma que enviaron un escrito al Consistorio y, lejos de recibir respuesta, lo que les han mandado ha sido un decreto para darles un ultimátum, pero ninguna solución sobre el dinero que se les adeuda.

El presidente de la Federación Insular del Taxi insiste en que actualmente solo pueden cobrar el servicio a los conductores asociados y de ahí que necesiten más tiempo para organizar la forma de cobrar a los que no pertenecen a ninguna asociación. Dice que mientras tanto, el Ayuntamiento, en lugar de intentar poner al día los impagos, ataca al resto del colectivo.

LA CONCESIÓN DE NUEVAS LICENCIAS NO LES CONVENCE

La Federación Insular del Taxi tampoco ve con buenos ojos el anuncio del Ayuntamiento de aumentar en 36 el número de licencias fijas, lo que supondría un incremento del 26% en la flota durante el invierno.

Alejandro Cardell dice que los problemas de esperas se dan solo en momentos puntuales del verano y de ahí que consideren que este incremento de licencias no va a repercutir en un mejor servicio.

Recuerda además que a los 134 taxistas que hay actualmente en Vila durante todo el año hay que sumarle los de otros municipios, que también pueden recoger viajeros en Ibiza.

Afirma que el volumen de negocio no llega para todos y la situación no mejora en verano porque las 147 licencias estacionales son demasiadas. De hecho Cardell asegura que este año han facturado aproximadamente un 20% menos que en 2017.

EL AYUNTAMIENTO TOMARÁ MEDIDAS SI USAN EL GPS

El Ayuntamiento de Ibiza dice que tomará medidas contra los taxistas que continúen utilizando el GPS haciendo caso omiso al decreto del Consistorio para dejarlo en suspenso.

El concejal de Movilidad, Juanjo Hinojo, que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, dice que no quieren ir en contra del colectivo, pero recuerda que llevan mucho tiempo esperando a que la Federación Insular del Taxi firme el convenio para convertirse en el operador oficial tras la renuncia de la Asociación de Taxistas de Vila. Afirma que no importa si tienen que esperar a finales de noviembre como piden los conductores, pero han tenido que dar este paso para no caer en prevaricación.

Sobre los impagos de la quincena de taxistas que adeudan unos 20 mil euros, según la Federación, Hinojo asegura que las denuncias no les llegaron en mayo, sino al final de la temporada, por lo que ahora tendrán que estudiarlas para ver si realmente se puede reclamar ese dinero a los conductores que no han pagado.

El concejal de Movilidad afirma que no hay un plazo concreto para solucionar esta cuestión, pero apremia a la Federación a firmar cuanto antes el convenio para hacerse cargo de la gestión del GPS y que el decreto de suspensión quede sin efecto.