El partido ante el Sevilla C podría jugarse en La Barca

El Xerez CD trata de no hacer coincidir el partido que tiene que disputar este fin de semana ante el Sevilla C con el clásico Barça-Real Madrid, por el perjuicio que eso tendría para los aficionados. El problema con el que se encuentra es que no puede utilizar el campo de La Juventud el domingo a mediodía, al jugar allí el Jerez Industrial ante frente al Grupo de Empresas Bazán de Primera Andaluza.

Por lo tanto, las dos opciones que maneja el club hasta el momento es adelantar el encuentro al sábado o jugarlo en La Barca el domingo a mediodía, algo que tendrán que decidir en las próximas horas.

El equipo empezará a preparar este miércoles el encuentro ante el equipo que entrena Paco Peña, que no ha empezado bien la liga pero tiene jugadores de calidad y un buen entrenador en el banquillo que conoce muy bien al equipo que ahora entrena Nene y que debería ya poder sentarse en el banquillo tras los primeros contactos esta semana con Juan Pedro Ramos. El técnico xerecista podrá recuperar para este choque a Carlossanjuan, un futbolista muy importante para el equipo.