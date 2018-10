La Confluencia (IU-SAT-PODEMOS) presenta a su candidato a la alcaldía, Juan Díaz, arremetiendo contra los medios de comunicación

El acto de presentación del candidato de la ‘Confluencia’ (IU - SAT - PODEMOS) tenía lugar en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, con la presencia de ochenta a cien personas.

La primera intervención era de Tomás Jiménez Godoy, en representación del Circulo Municipal Podemos – Jódar (en su día Concejal de Cultura y Festejos, de 1.995 a 1.999, con José Luis Angulo como alcalde), que era el primero en arremeter contra los medios de comunicación, “… Pedirle a los medios de comunicación que sean objetivos con la información, imparciales. Eso si se lo pediría, que respeten la información por encima de todo, que no recojan lo básico, lo que a ellos le interesa, sabemos de lo que estamos hablando…”, unas palabras que posterior suscribía y reiteraba el propio candidato, “… Como siempre habrá lenguas, medios de comunicación o lo que sea, que trastocan las cosas, dan una imagen completamente distinta a lo que es la realidad, es que hay gente que se encarga precisamente de retorcer esas noticias…”.

A continuación el portavoz local del SAT, Andrés Bódalo, confirmaba la integración del sindicato en este proyecto político, como ya venía anunciando, y destacaba el papel del candidato en la enseñanza local, “… Viene del mundo de la enseñanza, dedicado en cuerpo y alma, cuarenta años de trabajo en Jódar… Una trayectoria intachable, y dedicado a eso, a que aprendamos, a que estemos formados, para afrontar la vida con garantía y con firmeza, eso significa mucho para Jódar. Una persona de izquierdas, una trayectoria no solamente de él, sino de su familia, de izquierdas, luchadores por la libertad, por la justicia, por la democracia. Eso da muchas garantías a este pueblo. Un hombre que no tiene intereses ninguno…”.

Por su parte la coordinadora local y portavoz municipal de IU, Juan Cazorla, argumentaba en la presentación de Juan Díaz, “…Maestro jubilado, lo que significa que eso dice mucho de él, en cuanto a la pedagogía que necesita el pueblo de Jódar… Él siempre ha sido un hombre comprometido con este pueblo, siempre ha estado trabajando, echándonos una mano en lo que ha podido, no ha estado nunca apartado, siempre le han dolido los problemas de Jódar y lo que hay que recalcar esta tarde aquí es que ha sido muy valiente, y por eso me siento muy orgullosa de que sea nuestro candidato… Tenemos un candidato, para 2.019, en el que vamos a ganar las elecciones de Jódar… Va a ser un alcalde que, el problema que tengamos, que va a intentar solucionarlo y va a hacer, todo lo posible, por hacer política de despacho… Por eso no era tan importante quién fuese el primero o la primera. A mi mucha gente me dice, has sido bastante generosa, porque es verdad podría haber estado imponiendo, pero es que lo tenía muy claro… En política hay que ser buen político, pero también una cualidad que cadecen muchos de los que están ahora gobernando en Jódar, ser buenas personas y Juan es una persona buena y comprometida y no nos quepa la menor duda que va a hacer todo lo posible porque le pueblo de Jódar avance…”.

El candidato, Juan Díaz, también iniciaba su intervención haciendo referencia a su trayectoria profesional, en la enseñanza, ninguna referencia, en ningún momento a su trayectoria empresarial. Hasta en tres ocasiones se refería a las relaciones internas, entre los colectivos que integran la ‘Confluencia’, “… Conforme íbamos avanzando, y yo lo digo de corazón ahora mismo, cada reunión me llevaba una sorpresa… ¿Cómo es posible? que en nuestro pueblo, un pueblo llamado de izquierdas… ¿Cómo es posible que existieran esas divisiones internas?, esa rivalidad, esas zancadillas, esas críticas por atrás, y la verdad es que eso, a mí, me rompía todos los esquemas. De esa manera no vamos a ningún sitio… Debemos ir todos en la misma dirección, sino arrimamos el hombro todos, con ese sentido común que debemos de tener, dejando aparte lo que ya hemos repetido, tantas veces… Y nos miramos a la cara, dejamos esos corrillos, como yo le llamo, corrillos extraterrestres, por un lado, hablar mal del otro, amigos míos, esto no va a ningún sitio… Por muchas diferencias que tengamos, por muchas cosas que hayan pasado, vamos a borrar las cosas de atrás. Yo espero que no surjan rencillas ni traiciones entre estos grupos, porque una cosa, lo digo muy claro, en el momento que yo detecte algo de eso, el primero que se apea del carro soy yo…”.

Como objetivo final, para Díaz, no es otro que alcanzar la alcaldía, tras las elecciones de mayo de 2.019, “… Y vamos al punto fundamental de esta ‘Confluencia’ y estas comisiones de trabajo… ¿Cuál es el objetivo de todo esto que llevamos entre manos?. Yo no sé si esto empezó como una aventura, como una locura, pero, la verdad, es que esto está tomando forma. El objetivo, no es ni más ni menos, que alcanzar la alcaldía de Jódar, porque creemos que hay otra forma de hacer la política en nuestro pueblo. De hacer una política más justa, más participativa, más transparente, en una palabra más social… Pienso que la persona que represente a ese Ayuntamiento, en una palabra, el alcalde debe ser lo más transparente, lo más honesto y lo más justo, que pueda haber, para un pueblo… Debemos dar una imagen de gente educada, respetuosa con los demás, sean de nuestra ideología o no sean, porque si transmitimos esa idea de educación, de respeto, esa buena imagen, es la misma que vamos a recibir…”.