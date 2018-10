Juan Fernández continuará con la querella contra dirigentes socialistas por injurias y calumnias

Las demandas se dirigen a Daniel Campos, Francisco Reyes y Pilar Parra. Juan Fernández iniciaba el proceso judicial en medio de la crisis interna del PSOE tras denunciarlo el partido por presunta “apropiación indebida”. “Eres un embustero Francisco Reyes, tienes concentrada la maldad y eres un presidente de Diputación fraudulento y lo que tienes que hacer es devolver a Linares lo que le has robado de la ITI y no has peleado para nada por ese plan de reindustrialización”, se reafirma el alcalde de Linares. Además, advierte que la querella sigue adelante al no presentarse Campos al juzgado número 1 de Linares este martes. El PSOE, por su parte ha indicado que “el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, desmiente que tenga citación judicial alguna para hoy martes 23 de octubre, ni para ninguna otra fecha”.

Y en respuesta a la rueda de prensa de Reyes y Campos, vuelve a reiterarse en sus argumentos y desmentir que cobra más que otros, mostrando su nómina de 2.700 euros netos. “Francisco Reyes te cambio la nómina a pelo”, ironiza Fernández.