La Comunidad no permite la libre elección en subespecialidades médicas

Yolanda Garrido se fracturó la muñeca el 19 de septiembre en Burgos. Le hicieron una radiografía, la escayolaron y le dieron un informe para que en dos o tres semanas pidiera cita con su traumatólogo. Así lo hizo tan pronto llegó a Madrid y su médico de cabecera, del Centro de Salud de Legazpi, le tramitó un parte interconsulta. Al día siguiente, recibe la primera llamada del Centro de Gestión de Citas de la Comunidad de Madrid, el Call Center gestionado por la empresa Indra, en la que le dicen que puede acudir a la Fundación Jiménez Díaz (FJD) a mediados de noviembre. Ella les indica que le tienen que retirar la escayola antes del 20 de octubre y que, además, quiere ser atendida en un hospital 100% público. No puede ser, le dicen, porque la FJD es el suyo de referencia. Yolanda les recuerda, entonces, que la Ley de libre elección le ampara en esta decisión y le contestan que ellos (el Call Center) tienen orden de no citar en ningún otro hospital que no sea la FJD.

Cuelga el teléfono y se acerca a su ambulatorio donde tramita una reclamación, ante el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en la que insiste en ser atendida por un traumatólogo de cualquier centro público de la Comunidad de Madrid. El día 11 por la mañana recibe la segunda llamada del Call Center. Quieren saber con qué especialista necesita la cita médica. Le piden el número de identificación de su volante y la informan de que no es con un traumatólogo sino con un especialista de codo y mano, una especialidad que sólo existe en la FJD y en su centro de especialidades de Pontones. Por tanto, le insisten, en este caso no cabe ejercer la libre elección de médico. Así de claro, pese a que según hemos comprobado, esta especialidad existe dentro de los servicios de traumatología de la mayoría de los hospitales públicos.

Yolanda pone una nueva reclamación en su centro de salud y al día siguiente recibe una llamada de la Consejería de Sanidad. Han estudiado sus demandas, van a pedir un nuevo parte interconsulta a su médico de cabecera y, si ella quiere, la atenderán en el 12 de Octubre a mediados de noviembre. Horas después vuelve a sonar su teléfono, es la Directora del su centro de salud, le recomienda que teniendo en cuenta la demora que hay, realice la primera visita en la FJD y las sucesivas en el 12 de Octubre. La paciente, desconcertada, le dice que no y le cuenta que según ha podido saber, la FJD cobra por cada paciente que recibe del Servicio madrileño de salud como primera visita (150€ aproximadamente) y que las consultas sucesivas se pagan más baratas (70€ aproximadamente).

Finalmente, el 16 de octubre la llamaron del Centro de especialidades de Villaverde (perteneciente al Hospital 12 de octubre). Tiene su cita para el jueves 25 de octubre.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que desde 2010 las 'agendas monográficas', es decir las citas con las sub-especialidades sólo se ofertarán en las zonas básicas de salud de referencia.