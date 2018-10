Villapalos: "Mejor la presión por estar arriba que tener el agua al cuello"

El Atlético Baleares se ha colocado muy cerca de la zona de playoff de ascenso tras nueve jornadas disputadas. Los mallorquines están empatados a quince puntos con el Fútbol Club Barcelona B que ocupa la cuarta posición.

En esta temporada Alberto Villapalos se siente importante, ya que entra en los planes del entrenador Manix Mandiola, con quien ha jugado ocho de los últimos nueve encuentros. Solo se perdió uno por sanción.

El madrileño habla de la situación por la que está pasando él en el equipo: " No es fácil esta dinámica tras un año pasado muy complicado, estamos ahí cada partido como si fuera una final y debemos seguir así. El míster cuenta conmigo, creo que estoy rindiendo a buen nivel y espero seguir jugando, pero si el míster me cambia por otro jugador me adapto. Me cambia de posición, pivote o central, yo lo que quiero es jugar y seguir ganando. Yo quiero jugar donde sea, es verdad que de mediocentro tengo una labor de estar más arriba pero de central también hay que ser serios".

Sin embargo, Villapalos no quiere que se lancen campanas al vuelo, porque la situación puede cambiar de forma repentina. "Mejor la presión de estar arriba que abajo, que es una presión mala por estar con el agua al cuello aunque se pierden dos partidos y vuelves abajo, no nos podemos relajar. Por ganar dos partidos en casa no debernos creernos de los mejores equipos, el Villarreal será un rival fuerte, como el Barça B y habrá que plantear bien el partido y a por la victoria", explica el centrocampista.