Hila admite que muchas inspecciones sólo se abren a raíz de denuncias

Se investiga cuando hay denuncia. El teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, José Hila, reconoce que se está revisando la documentación presentada por la empresa gestora de Poble Espanyol Apartments debido a la denuncia presentada por los vecinos. Admite que con la declaración responsable de actividad el procedimiento cambió y los empresarios ya no tienen que demostrar a priori que cuentan con todos los permisos.

Hila señala que la denuncia es una de la formas habituales de revisión de expedientes. Si está todo en regla se cierra y si la declaración no fue correcta se actúa en consecuencia. Si no hay denuncia, afirma, tiene que haber un celador que pase por allí y detecte la irregularidad.

El Ayuntamiento cada año hace un plan de inspecciones, pero en el del año pasado no entró este establecimiento, por lo que no está revisado. Recuerda el teniente de alcalde que hasta el pasado julio y por la Ley Delgado estaba permitido hacer un hotel en un edificio de viviendas. Este verano se cambió la norma y ahora mismo no sería posible poner en marcha este establecimiento.