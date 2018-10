Alimentos de temporada para los más pequeños

Fomentar la alimentación de temporada entre los más pequeños para educar tanto en la comida como en la responsabilidad de la compra. Aquí se enmarca la nueva campaña del Consell Insular para educar a los niños de la Isla. Este martes se ha presentado a los alumnos de cuarto de primaria de la escuela Antoni Juan de Maó este proyecto y se ha repartido entre los más pequeños un imán alimentario. Se trata de un círculo articulado que permite ver qué productos son propios de cada mes para impulsar la compra de alimentos de temporada propios de la Isla.

Esta iniciativa, por ahora se focalizará en los niños de tercero a sexto. Pero desde el Consell se avisa que se quiere llegar a más gente, tanto menores de educación secundaria como usuarios de los mercados de la Isla.

Fomentar l’alimentació de temporada entre els més petits per educar tant en el menjar com en la responsabilitat de al compra. Aquí s’emmarca la nova campanya del Consell Insular per educar els fillets de l’Illa. Aquest dimarts s’ha presentat als alumnes de quart de primària de l’escola Antoni Juan de Maó aquest projecte i s’ha repartit entre els més petits un iman alimentari. El conseller Miquel Company n’explica el motiu.

Aquesta iniciativa, per ara es focalitzarà en els fillets de tercer a sisè. Però Company avisa que es vol arribar a més gent.