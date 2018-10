Víctor Gálvez: "Pido disculpas a la grada; el 28 de noviembre dejo el Real Murcia"

Víctor Gálvez dejará el Real Murcia el 28 de noviembre, tres días después del cierre de la ampliación de capital. Así lo confesó en un mensaje institucional que difundió el canal autonómico La 7 TV. "Lo primero es pedir disculpas a la afición, me dolió tanto como a ellos la situación, aunque es libre y entiendo su enfado. Si luego me fui del palco fue para no perjudicar a mis jugadores y al entrenador". Escucha aquí el comunicado íntegro de Víctor Gálvez:

El empresario oriolano puso fecha a su marcha y explicó que "después de la ampliación de capital, que es la única vía para que no sea disuelto el club, me iré. El 25 de noviembre se cierra el plazo y el 28 dimitiré en un Consejo en el que entrarán empresas solventes". Gálvez se definió como "una persona que sólo ha querido salvar al Real Murcia. Nunca fui propietario. Hay un conflicto entre Raúl Moro y Mauricio García De la Vega y yo estoy en medio".

Insistió en que "no pago a jugadores y empleados porque en Hacienda me dijeron que no debía hacerlo con mis empresas sino con lo que generase el Real Murcia. Debemos dejar de tomarle el pelo a Hacienda o bloqueará el club. Dejo el Real Murcia porque estoy en unos fondos de inversión que me han dicho que debo salirme del fútbol". También invitó a aficionados a que pasen por las oficinas para saber donde fue su dinero de los abonos.