Ya saben que el Secretario general del PP, Teodoro García, ha respondido en varias ocasiones a preguntas incómodas que el es "murciano".

Primero le preguntaron si era de derechas y dijo que él era murciano. Luego le preguntaron si es "una persona autoritaria". Y volvió a hacerlo: "Ni mucho menos". -dijo- "Yo soy una persona mediterránea, con unas convicciones firmes". "En otras circunstancias le hubiera respondido: yo no soy autoritario, soy de Murcia'".

Es como si el político ciezano hubiera elegido esta curiosa respuesta como comodín para evitar o despejar "a la murciana" estas preguntas.

Con este gancho periodístico me preguntan los compañeros de Hora 25 ¿Qué es ser murciano?

Primero me veo incapaz de responder. Pero si lo pienso me salen un montón de argumentos.

Luego pienso que antes de ponerme a escribir tengo que hacer una advertencia importante:

Si un día os encontráis con un cartagenero quizás os diga que "no es murciano" y que no le gusta que se lo digáis. Hay habitantes de la ciudad trimilenaria que no se sienten murcianos. Y, seguramente, con razón. Tienen una historia, tradiciones y cultura propia y les cuesta bastante incluirse en esta denominación.

Aclaro, por tanto, lo primero que aunque los que no sois de aquí usáis "murciano" para todo aquel que os encontráis cuando estáis, por ejemplo, en La Manga Del Mar menor, el término no es tan generalista como parece.

Y ahora voy a tratar de responder a la pregunta:

Ser murciano es un estilo de vida que consiste en esforzarse un poquito más de la cuenta para que te respeten. A veces llegas a una reunión con colegas de Madrid, Barcelona o cualquier otra Región "de las grandes" y cuando dices que eres de la Región de Murcia siempre hay una sonrisilla o alguna bromita con el "acho, pijo, huevos". Broma que hemos soportado estoicamente todos los que somos de aquí mientras pensamos "estos piensan que todos habláramos así todo el rato". Y no.

Por cierto: lo de encajar bromas ya es deporte regional. Creo que la mayoría de gente lo lleva muy bien y a la mayoría nos hace gracia que Murcia sea sinónimo de "vamos a echar unas risas".

Sin embargo, queda gente a la que le enoja que Broncano, Berto o Maldonado bromeen con nuestras cosas. Yo creo que nos hace grandes saber reirnos de nosotros mismos así en general.

Creo que es un signo de inteligencia.

Y listos somos bastante aunque el chiste fácil diga que no: ¿Como si no ibamos a sobrevivir en este lugar árido y dejado de la mano de dios? Lo digo en serio: con las cifras de paro que hay, con la falta de agua, con la Región siempre a la cabeza de estadísticas negativas (tasa de abandono escolar, violencia de género y etc) es admirable que de aquí sigan saliendo talentos. Yo me esfuerzo por contar siempre lo bueno de esta tierra y, a pesar de todo, aquí hay grandes músicos (Second, Tarque, Viva suecia) deportistas (Valverde, Ana Carrasco) investigadores (Germán Martinez, premio Calle Radio Murcia, investiga para la NASA) y miles de personas más anónimas que estos que trabajan MUCHO por sacar adelante en una tierra complicada empresas, trabajos, iniciativas, familias y un largo etc.

El caso es que ser Murciano es luchar por hacernos un hueco en la sociedad española. Y creo que nos genera caracter colectivo el hecho de que nos cuesta un poco más de la cuenta. Y creo también que es porque vivimos en una esquina.

Sí, una esquina del mapa. Una esquina mal comunicada (Sin AVE, ni aeropuerto todavía pero ahi están muchos luchadores trabajando por ello) y también una esquina de la actualidad nacional.

Ahí donde nadie mira. La Región de Murcia.

Uso específicamente lo de "ahi donde nadie mira" porque es una frase muy repetida en Murcia: "Si esto pasa en Madrid o Barcelona lo sacan en todos los telediarios", se suele decir. Y sin embargo, desgraciadamente, la mayoría de noticias que salen de aquí son de la España profunda.

También lo digo por esos días en los que el informativo nacional dice "lluvia y frio en toda España" . Echale un vistazo al mapa bien y mira la esquinita: si te fijas bien, en la Región de Murcia casi siempre hay sol. Un sol enorme que nos baña casi 300 días al año.

Esa es, sin duda, nuestra seña de identidad: el buen tiempo. El verano perpetuo, el invierno suave, la primavera constante. El buen tiempo hace caracter y nos hace ser muy mediterraneos: nos gusta vivir en la calle, compartir la fiesta y la alegría y nos hace extrovertidos y habladores, dicharacheros y algo exagerados.

Vivimos en una tierra a la cabeza, tristemente, en muchas cosas. Ya lo se, pero nadie nos gana en poner buena cara cuando la tierra está seca a nuestro alrededor.

La REgión de Murcia es históricamente una tierra de labradores y recolectores. Y, creo que, de alguna manera, lo seguimos siendo.