La Rioja tiene acogidos a seis menores extranjeros no acompañados

El plan del Gobierno de apelar a la solidaridad de las comunidades a fin de que se repartan la acogida de los 11.000 menores extranjeros no acompañados que se calcula ha llegado a España no está dando resultado, ya que solo se han ofrecido 150 plazas. Según el registro del Ministerio una de esas plazas está en La Rioja, aunque según la directora de Servicios Sociales del ejecutivo regional no se ajusta a la realidad. Dice Celia Sanz que esta comunidad tiene acogidos a 6 menores extranjeros no acompañados.

La directora general rechaza la falta de solidaridad del ejecutivo riojano y recuerda que siendo la comunidad con menor densidad de población atiende ahora a más de 7.400 menores migrantes no tutelados que viven con sus familias pero a los que presta ayuda.

Sanz ha señalado que La Rioja está dispuesta a acoger a menas siempre que llegue una financiación adicional.