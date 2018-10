Jaén, a la cola también en depuración de aguas residuales

La provincia de Jaén está a la cola de España en la depuración de aguas residuales Se depuran el 67% de sus aguas residuales; un porcentaje muy inferior a la media nacional o europea que está en el 85%. Son datos que se desprenden del estudio que ha sido reconocido con el premio Cronista Cazabán que otorga el instituto estudios giennense y que todavía no ha sido publicado.

A una provincia como esta, por número de habitantes, según establece la agencia europea de medio ambiente, le correspondería tener 64 depuradoras funcionando, por núcleos urbanos con más de 2000 habitantes, y no llegamos a las 50 funcionando correctamente en esos lugares. Realmente, la junta cuenta hasta 74 pero, en ese cómputo, entran las de grandes industrias o pequeñas poblaciones diseminadas.

Además, según se extrae de este estudio, hay varias depuradoras obsoletas que no están funcionando y otras que no funcionan a pleno rendimiento porque a los ayuntamientos les sale más rentable y más barato pagar las multas que poner en funcionamiento esas depuradoras de aguas residuales. Las tasas que se suelen establecer, los impuestos que pagan los ciudadanos para depurar el agua, apunta una de las autoras de este estudio, son insuficientes por lo general y el sistema además está desordenado y no es proporcional; es decir, no paga más quien más contamina. Es la profesora universitaria. Encarnación del Moral.

Además, la confederación hidrográfica del Guadalquivir y del segura cobran una especie de canon de vertidos; vertidos que se autorizan porque no se encuentra otra alternativa. En el caso de un área protegida, como la Sierra de Segura, paga unos 67.000 euros en concepto si sumamos el canon a la confederación y el impuesto de la Junta, a pesar de que tienen 13 depuradoras de agua; trece de ellas en la vertiente del segura.

Desde hace dos años, apunta el alcalde de Santiago- Pontones, se analizan los vertidos, pero tienen 102 núcleos de población y resulta imposible que todos tengan sistema de depuración; tienen fosas sépticas y lo vierten al rio. El alcalde es Pascual Gonzalez.

Si reconoce que en determinados momentos, sobre todo en verano, cuando la cantidad de personas aumenta, pueden verse saturados. Jaén tiene seis vertidos autorizados en la vertiente del segura.

La confederación hidrográfica del segura mantiene abierto un expediente por un vertido no autorizado -del que alertamos en esta emisora- en la zona de Rio Madera, en el entorno del arroyo de los Anchos y La Toba; agua que llega a zonas frecuentadas por los bañistas.

La confederación hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado hasta 94 expedientes por infracciones en lo que va de año, uno de ellos con la calificación de grave; sancionado, si se resuelve, con multas que pueden llegar hasta los 500.000 euros. La Junta reconoce que queda mucho trabajo por hacer; los próximos proyectos en ciudades grandes los enumera el delegado de medio ambiente; Juan Eugenio Ortega.

Las multas o sanciones por no depurar pueden suponer cantidades millonarias y varían en función de la población y la cantidad de agua que se vierta. En el caso de Sabiote, con 4000 habitantes, la multa por no depurar asciende a una media de 45.000 euros al año; no ha sido posible todavía conocer la cifra de una localidad como Úbeda con 34.700 habitantes.

Acaba de terminar la obra de la depuradora de Arjona y han comenzado a ejecutarse las de Arjonilla o Sabiote. En el caso de porcuna se incluirá en los presupuestos de la junta para el año que viene. Ortega asegura que entiende la inquietud de los ayuntamientos porque no se pueden afrontar en solitario obras con un importe de diez millones de euros, como en el caso de Úbeda. La junta espera que todas las aguas de la provincia se depuren en 2021… Una parte de las depuradoras que funcionan están gestionadas por empresas privadas, como es el caso de Acciona en Úbeda.

Los biólogos consideran además, como en el caso de Francisco Pulpillo, de la sociedad ibérica para la conservación de los ecosistemas, que existe un riesgo importante de que las sustancias de las aguas residuales no depuradas con las que se riegan explotaciones agrarias lleguen al fruto y afecten a su calidad: “Las bacterias se adhieren al producto y la extracción en frio no mata”.

