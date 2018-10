Los opositores suspendidos reclaman a educación que les incluya en las bolsas; Conselleria responde que lo hará pero todavía no

Lo avanza la SER, los maestros de educación infantil y primaria que se presentaron a las oposiciones convocadas por la Conselleria de Educación este pasado verano y suspendieron las pruebas, siguen enfadados y reclaman a la conselleria que les incluya de una vez por todas en las bolsas de trabajo tal y como le obliga la orden que regula las oposiciones.

Según señalan, la conselleria se comprometió a incluirles el pasado mes de septiembre, pero todavía no lo ha hecho. Denuncian que se les da información contradictoria sobre cuándo se hará. Natalia Soto, una de las opositoras suspendidas, señala que a las oposiciones se presentaron 17.000 personas, aprobaron 3.000 y 9.000 fueron suspendidas, según los datos que les ha facilitado el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament. De hecho, los afectados, han creado un grupo de Facebook con mas de 700 participantes. Por su parte, Soto no sabe en realidad cuántos son los afectados y afirma que son conscientes de que no habrá sitio para todos pero por lo menos, podrían trabajar algunos de ellos.

Soto afirma no entender por qué no se están cubriendo determinadas plazas que son necesarias y solo salen de primaria y FP.

Por su parte, Miquel Soler, secretario autonómico de educación, ha reiterado que los van a incluir en la bolsa de trabajo a finales de noviembre o principios de diciembre, pero recuerda que no es algo prioritario. Y es que actualmente ya hay 5.600 personas en la bolsa esperando una vacante. Así, para que la primera persona de este grupo de profesores entrara a trabajar en este curso, afirma Soler, tendría que haber 5.601 vacantes, que es algo que no va a ocurrir en cuatro días. Explica el secretario autonómico que por eso no hay urgencia y aclara que no han perdido ninguna oportunidad de empleo.