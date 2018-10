En la pista más complicada del grupo

Valencia Basket vuelve a la carretera para afrontar una de las salidas más complicadas de esta primera fase de grupos de la 7DAYS EuroCup, la visita a la pista del Zenit St. Petersburg (miércoles 24, 19:00 horas, Sibur Arena, Teledeporte) en un encuentro en el que se pondrá en juego el liderato provisional del grupo C y se pondrá a prueba la imbatibilidad taronja en esta competición europea. El equipo de Jaume Ponsarnau buscará volver a la senda del triunfo tras ver rota su racha victoriosa por una derrota por un punto ante el Barça Lassa en la Liga Endesa. Y para ello tendrá que hacer valer su vitola de ser una de las mejores defensas de la EuroCup ante un rival con un enorme potencial ofensivo y que recupera a jugadores clave. Valencia Basket no recupera todavía ni a Joan Sastre (lumbalgia aguda), ni a Antoine Diot ni a Rafa Martínez, por lo que presentará la misma convocatoria que en los últimos tres partidos para su primera visita a San Petersburgo en competiciones europeas. El equipo taronja ocupa actualmente el liderato del grupo C de la 7DAYS EuroCup con un balance de 3-0.

El Zenit St. Petersburgo tratará de hacerse fuerte en casa y asaltar el liderato del grupo (algo que podría conseguir si saca el triunfo ante el equipo taronja) en un partido en el que recupera a su principal estrella después de dos encuentros europeos de ausencia, Brandon Jennings. El base norteamericano ya dispuso de minutos en el partido de VTB League del fin de semana, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo en la cancha del Astana por 93-91. También podría volver en este encuentro tras unas semanas fuera por lesión el hijo del técnico ruso, el alero Sergey Karasev, otro de los referentes del Zenit junto al israelí Mekel y el pívot Reynolds. El conjunto ruso tiene fuera por lesión al base Sean Armand y al interior Andrei Desyatnikov.