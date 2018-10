Moisés: "Para mí el Celta fue una segunda oportunidad de disfrutar de Primera"

Moisés García llegaba a Vigo en una complicada temporada en la que el Celta luchaba por no descender a Segunda División. Le costó hacerse un hueco en un equipo plagado de estrellas. Sonado fue esa primera temporada el encontronazo que tuvo con Alexander Mostovoi en el Molinón, cuando se estaban jugando el descenso. La segunda temporada no fue fácil tampoco aunque en el mercado de invierno pidió salir e Irureta no le dejó porque quería que fuese un hombre importante. Y lo fue en la recta final, jugando ocho partidos consecutivos y marcando cinco goles, imporantes, para meter al Celta en Europa.

