Una respuesta europea a la despoblación

El viernes 26 de octubre el Parlamento Europeo analizará en Zamora cómo afrontar la Despoblación de las zonas rurales en los países que componen la Unión Europea, una jornada en la que participarán eurodiputados como la socialista Iratxe García.

La parlamentaria del PSOE defiende el reparto de los fondos estructurales en el próximo marco presupuestario con criterios distintos al económico, aunque su partido no ha visto satisfecha su demanda de que la despoblación sea uno de esos criterios.

La Jornada del viernes, que se celebrará en el Consejo Consultivo, forma parte de la iniciativa “Europa en mi ciudad”. En ella participarán representantes de la comisión europea y de colectivos de zonas despobladas de España. Zamora estará representada por el programa empresarial Zamora 10.

Una cátedra en la Universidad de Zaragoza

Los problemas de la denominada España vacía, ya cuentan con un lugar en el que realizar un diagnóstico acertado y abordar posibles soluciones en el ámbito académico; la Cátedra sobre Despoblación de la Universidad de Zaragoza que dirige el Doctor en Economía Luis Antonio Sáez.

Sáez, a su paso por el programa “Hoy por hoy Zamora” asegura que los fondos contra la despoblación no deben ser finalistas, sino transversales y articulados en torno a proyectos de innovación, cultura, dependencia, vivienda, emprendimiento o atención a la dependencia. Recuerda que la Historia demuestra que el dinero que llega donde no hay proyectos interesantes no estimula cambios.

Y discute que la ordenación del territorio que suponga la supresión de municipios. Cree que los ayuntamientos son los primeros comprometidos en el desarrollo del territorio. Sí es partidario de agrupar servicios, pero no de cuestionar los cientos de años de municipalismo en Castilla y León.