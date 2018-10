El personal sanitario reclama recuperar sus salarios y condiciones laborales

Han pasado ocho años y sus nóminas continúan recortadas. Tras meses de concentraciones a cargo de los delegados sindicales, ahora CEMSATSE da un paso más y convoca concentraciones en todos los hospitales de la comunidad autónoma. Ayer, lunes, se reunieron con la consejera de Sanidad, PIlar Ventura, y, aunque la disposición es al diálogo, advierten que no se descarta una huelga.

Ana Asín, portavoz de CEMSATSE, señala que "lo que pretendemos es establecer una negociación en la que podamos llegar a acuerdos" y matiza que "una huelga no nos convence a nadie pero realmente es un horizonte que, cuando se inicia una negociación, no puedes descartar". No obstante, "creemos que puede haber voluntad negociadora pero, de alguna manera, tenemos que ir viendo avances".

Reclaman recuperar sus salarios y sus condiciones. En la paga extra "llevamos un recorte importante, que se ha mantenido desde 2010, y estamos en 2018", una reducción que "nos supone una pérdida importante": en las enfermeras estuvo alrededor del 30% y en los médicos del 40%. "Y eso se está manteniendo desde el año 2010".

Se quejan de que en otras comunidades se está avanzando, donde "se están firmando las 35 horas y en Aragón todavía no han hecho ni una sola propuesta de cómo se van a aplicar", ha incidido el portavoz de CSIF, Evangelino Navarro.

Es más, aseguran que las condiciones que tienen son peores que las de los profesionales del resto del país. "Hay determinados complementos, como son las guardias, como las noches y festivos, que están muy por debajo de la media de las comunidades autónomas", ha especificado Ana Asín.

Además, sigue suspendido el nivel 4 de carrera profesional, por lo que no se reconocen los méritos a quienes los tienen, pero además "ha supuesto que los nuevos propietarios, que han ido aprobando oposiciones, no pudieran acceder a la carrera profesional si ya tenían 5 años de servicios prestados como personal temporal, sino que tienen que esperar una vez que han aprobado su plaza otros 5 años para acceder al primer nivel de carrera", ha señalado Asín.