Plantón de la izquierda a Lambán para negociar los presupuestos

La negociación de los presupuestos de la Comunidad para el próximo año arranca una vez más con dificultades. Podemos e IU han anunciado que no se sentarán a negociar y lo hacen por motivos diferentes.

El líder de la formación morada, Nacho Escartín ha insistido en que el presidente debe incluir las 5 medidas propuestas en el borrador que se va a negociar, de no ser así "no nos vamos a sentar para perder el tiempo, Lambán tiene que dejar de marear la perdiz" y una vez más añadía que "si no, no tendrá presupuestos o los pactará con el PP".

Izquierda Unida tampoco acudirá porque en la retención de crédito de 24 millones que ha hecho el consejero de Hacienda por superar el déficit del año pasado, se han tocado partidas importantes que según el Coordinador de IU Álvaro Sanz no se han explicado y es más, van a esperar al 30 de noviembre para comprobar el grado de ejecución de las cuentas de este año.

14 millones de gasto social

La portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz ironizaba al decir que parece "que nos sobra el dinero por unas ejecuciones que demuestran una nefasta gestión, 2 millones nos sobran en Teruel, 9,4 en Alcañiz, 2,1 en Binéfar" y añadía que no son formas de gestionar un presupuesto.

Alvaro Sanz de IU cuestionaba además que no se ejecuten 1,2 millones de euros en políticas activas de empleo para jóvenes y para mayores de 45 años.