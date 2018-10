Las Pymes de Andújar podrán solicitar ayudas municipales a la contratación del empelo estable

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Andújar podrán solicitar, hasta el día 26 de este mes, las ayudas municipales a la contratación del empleo estable durante el ejercicio económico de 2018. El Ayuntamiento de Andújar ha destinado una partida de unos 25.000 euros para la concesión de estas ayudas económicas a fondo perdido que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva dirigidas principalmente a fomentar la creación y mantenimiento del empleo derivado de la implantación, reforma y/o modernización de micro-pymes y pequeñas empresas ubicadas en el término municipal de Andújar en el ámbito del comercio minorista de la hostelería y de los servicios durante este año.

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán de reunir una serie de requisitos que se recogen en las bases de la misma. Entre ellos, que la plantilla de las empresas beneficiarias no supere las 50 personas empleadas, que el volumen de negocio o su balance general anual no alcance los 10 millones de euros y que no se encuentre vinculada o participada en más de un 25 por ciento por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.

Las solicitudes de las ayudas municipales a la contratación del empleo estable en su tercera edición se realizarán por medio de la presentación de la correspondiente instancia normalizada que podrá recogerse en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar o en la página web municipal, -www.andujar.es-, presentándose, posteriormente, en el registro de entrada del Ayuntamiento de Andújar ubicado en el número 1 de la Plaza de España.