Una Boda medieval, desde 50 euros, en el castillo de Terrinches (Ciudad Real)

Dar el sí, quiero en un castillo será una realidad en la localidad ciudadrealeña de Terrinches. Su ayuntamiento aprobará una normativa para que se puedan celebrar bodas civiles de temática medieval en estas instalaciones.

Con ello, esta localidad pretende luchar contra la despoblación y potenciar uno de sus edificios más emblemáticos. Además, lo quieren utilizar como reclamo turístico, para potenciar esta zona.

Asimismo, el alcalde de esta localidad, Nicasio Peláez, ha confirmado que casarse en este edificio tendrá un coste de "50 euros para los empadronados o nacidos en la localidad y de 100 euros para los no empadronados ni nacidos en Terrinches". No obstante, también se va a establecer una fianza de 50 euros, la cual será reembolsada si no se producen desperfectos.

Este castillo fue construido en el siglo XIII, pero durante el XIX y el XX se utilizó como bodega. También está declarado Bien de Interés Cultural y, desde 2005, es propiedad del Ayuntamiento. Este edificio acoge el centro de interpretación de la Orden de Santiago en los Campos de Montiel.

AUDIO | Escucha la entrevista completa al alcalde de Terrinches en Hoy por Hoy Provincia de Ciudad Real